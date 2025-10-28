Т. Дончев: Инвестициите в отбрана са шанс икономиката ни да премине на друго технологично ниво

Инвестициите в отбрана са шанс икономиката ни да премине на друго технологично ниво. Този коментар направи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на откриването на Regional Defence Summit 2025, цитиран от Министерството на иновациите и растежа.

Според него „утре можем да произвеждаме това, което днес не сме могли и това е абсолютна реална възможност“. Той отбеляза, че инвестициите в отбрана и производство на технологично сложни изделия биха означавали допълнителен брутен вътрешен продукт, хиляди нови работни места, нов експорт. По думите му инвестициите могат да се случат по различен начин и „да бъдат третирани не само като всички останали публични разходи, а да дават икономически, технологичен ефект“.

Дончев съобщи, че между 2026 и 2030 г. България трябва да инвестира около 40 млрд. лева в отбрана, от които близо 8 млрд. ще бъдат за оборудване и активи. „Напълно реалистично е поне 30% от тези изделия да бъдат произведени у нас“, посочи вицепремиерът.

„Учейки се от опита на съществуващите военни конфликти, задачите пред нас са ясни. Освен традиционните видове въоръжение, силен акцент трябва да има върху всичко, базирано на нови материали, микронизация и изкуствен интелект“, каза още Дончев.

Той е категоричен, че задачата не е просто да произвеждаме дронове, както е модерно. „Ние трябва да сме в състояние да произвеждаме много на ниска цена. В момента едно изделие на цена 15-20 хил. долара, има способности, които са характерни за системи, стрували между 1 и 4 милиона долара до преди три години. Това е задачата, която стои пред нашата индустрия“, подчерта вицепремиерът.

Дончев съобщи също, че са мобилизирани средства от кохезионната политика – около 100 млн. лева, с които ще започнат няколко проекта. Единият е свързан със собствен сателитен капацитет на България за нуждите на държавата и науката. Другият е конкурсна процедура за разработване и производство на дронове. Третият е за Център за върхови постижения с уникално лабораторно оборудване в сферата на отбраната, който ще се намира в Казанлък.