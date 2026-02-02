IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Франция прие бюджет за 2026 г., след като двата вота на недоверие не успяха

Преговорите по бюджета костваха постовете на двама премиери и разтърсиха дълговите пазари

23:11 | 02.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: БГНЕС/EPA/YOAN VALAT
Снимка: БГНЕС/EPA/YOAN VALAT

Националното събрание на Франция (долната камара на парламента) отхвърли днес последните два вота на недоверие срещу френското правителство, което позволи официалното приемане на бюджета за 2026 г. след месеци на застой, предадоха Франс прес и Ройтерс.

След като двата вота на недоверие не успяха, това позволи бюджетът да бъде приет, което предвещава период на относителна стабилност за правителството на малцинството на премиера Себастиен Льокорню.

Преговорите по бюджета бяха във фокуса на френския политически живот в продължение на почти две години, след като предсрочните избори, свикани от президента Еманюел Макрон през 2024 г., доведоха до парламент без категорично мнозинство в момент, когато сериозният дефицит в публичните финанси направи необходимостта от строги бюджетни ограничения още по-неотложна.

Преговорите по бюджета костваха постовете на двама премиери, разтърсиха дълговите пазари и разтревожиха европейските партньори на Франция.

Свързани статии

Държавният бюджет на Франция, който бе представен на 14 октомври, има за цел да намали дефицита до 5,0% от брутния вътрешен продукт, спрямо 5,4% от миналата година.

Първият вот на недоверие беше внесен от крайнолевите депутати от "Непокорна Франция", а вторият - от крайнодясната партия "Национален сбор".

Правителството вече оцеля при още няколко други вота за недоверие миналия месец, внесени по отделни части от текста на законопроекта.

(БТА)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:28 | 02.02.26 г.
икономиката на Франция
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още