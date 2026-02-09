Предстои натоварена седмица за кризисната дипломация в Европа

ЕС се готви за една изключително натоварена седмица, през която лидерите ще се сблъскат с някои от най-трудните въпроси, пред които е изправен континентът.

Тяхната мисия: да намерят начин да превърнат Европа в силен глобален играч в един все по-безмилостен свят. Това означава да се повиши икономическата конкурентоспособност на ЕС, да се намали зависимостта от САЩ и да се помогне на Украйна да устои на продължаващата вече четири години агресия на Русия.

Предстоящите дни ще покажат дали „Европа може да се промени и да стане наистина обединена, напълно зряла и независима“, заяви бившият италиански премиер Енрико Лета пред Politico. По същия начин, по който подписването на Договора от Маастрихт през 1992 г. „превърна Европа в това, което е днес“, каза Лета, „сега трябва да направим същото отново“.

Лидерите ще продължат кризисната си дипломация, като се преместят от конферентната зала в Брюксел в замък в белгийската провинция и накрая в Мюнхен за най-голямата международна конференция по въпросите на сигурността. Освен това, евродепутатите ще се срещнат в Страсбург, за да обсъдят размразяването на търговското споразумение на ЕС със САЩ и одобряването на дългосрочния бюджет за периода 2028–2034 г., а посланиците на всички държави членки ще проведат преговори в Брюксел на 10 февруари.

Ето как ще протече седмицата.

11 февруари: Среща на министрите на отбраната на ЕС

Когато министрите на отбраната на ЕС се съберат в Брюксел за заседание на Съвета по външни работи, в дневния ред ще има само една точка: подкрепата за Украйна.

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров, който беше назначен миналия месец след като заемаше поста министър на цифровата трансформация, ще присъства и ще информира ръководителитена отбраната на блока за „най-належащите“ нужди на страната си, тъй като наближава четиригодишнината от пълномащабната инвазия на Русия, съобщи европейски служител, запознат със срещата.

Федоров вероятно ще поиска допълнителни системи за противовъздушна отбрана, включително „Пейтриът“ и NASAMS, които отдавна са начело в списъка с желания на Киев. На срещата ще се обсъди и „сътрудничеството в областта на иновациите в отбраната“, което е код за дронове и други нови военни технологии.

Срещата на 11 февруари трябва да покаже, че „Европа спешно обмисля реален план Б за собствената си сигурност“, тъй като САЩ все повече се оттеглят от трансатлантическия алианс, заяви Фабрис Потие, главен изпълнителен директор на консултантската компания Rasmussen Global. „Европа трябва да бъде в състояние да се справи сама, в случай че останем сами“, каза още той.

След срещата ще последва неформална вечеря и вечерна пресконференция на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

12 февруари: Европейските лидери провеждат икономическа среща на върха

Кризата в Украйна ще остане на заден план, когато лидерите на 27-те държави членки на ЕС се съберат в малкото белгийско селце Рийкховен, за да обсъдят икономическите проблеми на Съюза.

Затворени в замъка Алден Бисен от XVI век, те ще обсъдят как да направят ЕС по-богат – от опростяване на законодателството до укрепване на единния пазар и намаляване на зависимостта от критични суровини от други части на света.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще направи кратко участие в целодневната среща на върха, като ще информира лидерите за процеса на одобряване на търговското споразумение между ЕС и САЩ (гласуването от всички евродепутати за премахване на митата върху промишлени стоки и омари от САЩ вероятно ще се състои през март).

Бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги и бившият италиански премиер Лета също ще се обърнат към лидерите и „ще споделят своите визии за европейската конкурентоспособност“, според поканата, изпратена до лидерите от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. И Драги, и Лета са написали доклади за това как да се направи Европа по-конкурентоспособна.

Въпреки че нито САЩ, нито Китай са споменати поименно, в поканата на Коща се подчертава, че ЕС в момента се намира в „свят на засилена – и не винаги справедлива – икономическа конкуренция и търговски дисбаланси“.

Както предупреди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на Световния икономически форум в Давос миналия месец: „Въпросът е, че светът се промени завинаги. И ние трябва да се променим заедно с него“.

По време на преговорите на 12 февруари ЕС ще се опита да очертае курс в този променящ се свят.

13-15 февруари: Конференция по сигурността в Мюнхен

Фокусът отново се връща към отбраната на ежегодната конференция в Мюнхен, на която ще присъстват редица водещи фигури, сред които Фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и украинският президент Володимир Зеленски.

Официално темите, които ще бъдат обсъждани тази година, са европейската сигурност и отбрана, както и бъдещето на трансатлантическите отношения. Неофициално въпросът, който всички ще си задават, е дали ЕС има някаква надежда да се справи сам, без помощта на Вашингтон.

Рюте не мисли така и миналия месец каза пред евродепутатите ако вярват, че Европа може да се справи без САЩ, могат „да продължат да си мечтаят“. „Не можете“, заяви той откровено.

Изпълнителният директор на Rasmussen Потие обясни, че „европейските разузнавателни агенции ни повтарят, че Русия може да е готова да атакува европейски съюзник, докато [президентът на САЩ Доналд] Тръмп все още е на власт“, и подчерта, че Европа трябва да е готова „да действа независимо и да провежда сложни военни операции“.

До края на седмицата може и да няма отговори на тези ключови въпроси, но лидерите на ЕС ще се надяват поне да очертаят посоката, в която да поемат.

