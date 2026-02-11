Контролните органи: няма ценови шок при храните, понижава се качеството им

Ценови шок при хранителните продукти в България не се наблюдава, има изключения при плодовете и зеленчуците, които са резултат от обективни икономически фактори и сезонност на продуктите. Големите търговци поддържат едни и същи ценови равнища, не са установени забранени споразумения. Отчита се обаче занижаване на качеството. Това стана ясно след изслушването на контролните органи в парламента. Поводът е нарастването на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.

От началото на периода, в който Законът за въвеждане на еврото е в сила, не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, предлагани от големите търговски обекти, посочи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев, като уточни, че става въпрос за периода от 8 октомври 2025 г. до настоящия момент.

Председателят на КЗП посочи, че имат сигнали за увеличени сметки за ток, като повечето са от Пловдив и региона. Тези сигнали са препратени на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

От началото на периода, в който действа Законът за въвеждане на еврото в България, има близо 7000 проверки, съставени са около 700 акта и са издадени над 170 наказателни постановления, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите. 10% от проверките завършват с установени нарушения.

В сектора на храните по-скоро забранени споразумения не констатираме, заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов.

Един от изводите в секторния анализ е, че България е страната с най-либерални бариери на навлизане на пазара от големи търговски вериги, заяви Карадимов. Няма европейска страна, в която можете да разположите големи търговски вериги в центъра на града, коментира той. В Гърция в събота и неделя големите търговски вериги не работят, за да се пази малката, традиционната търговия, посочи още Карадимов. Според него традиционната търговия може конкурентно да притисне големите търговски вериги, ако бъде скъсена веригата на доставки.

Секторният анализ на храните показа изключително тежки структурни деформации на пазара на селскостопански стоки в България, каза още Карадимов. По думите му селското стопанство, производственият сектор, е пред катастрофа. Деформациите не са плод на спекулации сега, а на 35-годишно наслагване, липса на визия и управленска политика, подчерта той. За последните четири години млекопроизводството и производството на млечни продукти е спаднало с 25%, а вносът на мляко и продукти се е увеличил с 42%.

В чувствителния сегмент на храни от първа необходимост големите търговци се държат изключително коректно, свидетели сме на замразени цени, намаления и много големи по обем промоционални кампании. Констатирахме, че големите търговци поддържат едни и същи ценови равнища и това е нормално в цялата страна, но покупателната способност в различните райони е различна, отбеляза Карадимов.

Основният извод в секторния анализ по компетенция на комисията не е насочен към потребителя, а към производителя и там нещата са драматични, отчете той. Отстъпките, които производителят дава на търговските вериги, са в обеми, които го „свалят“ на или под себестойността на неговата продукция. Резултатът е занижаване на качеството или изчезване на цели подсектори, отбеляза председателят на КЗК.

В момента тече анализ и на т.нар. традиционна търговия. При нея в силната позиция е доставчикът, а не търговецът. Направено е запитване до различни малки магазини с основен акцент колко пъти доставчикът е вдигал цената, включително за декември и януари, обясни Карадимов.

КЗК е започнала секторен анализ и в сферата на фармацията. Там също има достатъчно сигнали за рязко повишени цени през октомври, ноември и декември миналата година. Един доставчик е вдигнал цената през ноември между 60% и 80%, отбеляза Карадимов.

Без действия на изпълнителната и законодателната власт, тези проблеми няма да бъдат решени, подчерта той.

(По БТА)