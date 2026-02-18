Авторитарен лидер, който ограничава демокрацията? Редица европейци нямат нищо против

Значителна част от хората в Европа нямат нищо против да бъдат управлявани от "способен и ефективен лидер", който ограничава демократичните правила и не е отговорен пред гражданите за действията си, сочи проучване на социологическа агенция AboutPeople, поръчано от базирания в Гърция мозъчен тръст Progressive Lab. Такъв отговор са посочили 26% от участниците.

Анкетата е проведена в края на 2025 година сред гражданите в пет европейски държави - Гърция, Франция, Швеция, Великобритания и Румъния, посочва Politico. Агенцията допълва, че 22% от участващите в проучването смятат, че "при определени условия" диктатурата е за предпочитане пред демокрацията. Една трета пък не виждат заплаха за демокрацията от възхода на крайнодесните партии в Европа. Популистки и крайнодесни партии имат по-голяма популярност в Германия, Великобритания и Франция.

И макар че резултатите изглеждат разочароващи, все пак много повече европейци (69%) са против авторитарно управление.

Според изследователите проучването по-скоро показва недоволството от начина, по който функционира демокрацията, а не толкова от самата система. В Гърция например това заявяват 76% анкетираните. Същото отбелязват и 68% от французите и 66% от румънците. На обратния полюс е Швеция, където 32% от анкетираните смятат, че демокрацията не работи в тяхната държава. Във Великобритания този процент е 42 на сто.

Според проучването 43% от всички анкетирани подкрепят европейските институции, а на второ място по доверие се нареждат медиите (27%), следвани от политическите партии (24%).