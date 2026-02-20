Унгария е възразила срещу заема от 90 млрд. евро за Украйна

Унгария е възразира срещу отпускането на заем в размер на 90 млрд. евро за Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници. Решението за финансиране на Киев в периода 2026-2027 година беше взето от европейските лидери по време на срещата им през декември. Тогава Унгария, Словакия и Чехия отказаха да участват в схемата и решението беше одобрено без тях от останалите 24 държави в общността.

Преди това, през октомври, европейските лидери одобриха единодушно ,че ще отпуснат финансиране на Украйна и ще я подкрепят в следващите две години.

Мярката получи одобрението на Европейския съвет и на Европейския парламент, но според Financial Times трябва и единодушно решение от страните от ЕС, защото при тегленето на заемите като гаранция ще се използват излишъците от европейския бюджет.

Това няма да се отрази на вноските на трите държави, които отказаха участие, но е нужно одобрението им.

В последните дни Унгария и Словакия атакуват Украйна заради спрените доставки на петрол по петролопровода "Дружба". Киев съобщи в началото на февруари, че съоръжението е повредено при руски обстрел на 27 януари. От Европейската комисия поискаха график от Украйна за поправката на петролопровода, а през следващата седмица се очаква среща на работна група, в която ще участват представители на Унгария, Украйна, Словакия и Хърватия, която има възможност да достави руски петрол през морски терминали, но отказва да го допусне.

Украински аналиатори коментират, че Русия умишлено е атакувала "Дружба", за да може да представи Украйна като враг на ЕС. Унгарският премиер Виктор Орбан действително обяви Украйна като враг на своята страна, а FT пише, че унгарските държавни медии публикуват руския наратив, че заемът от ЕС ще удължи войната за сметка на унгарските данъкоплатци, макар че Унгария не участва в тази схема.

Украйна се нуждае от финансовата подкрепа от ЕС и без тези средства ще изпадне в колапс през пролетта. С този заем е обвързано и финансирането от 8 млрд. долара, което Международния валутен фонд (МВФ) одобри за Украйна.