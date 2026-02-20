IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Унгария е възразила срещу заема от 90 млрд. евро за Украйна

Будапеща може да блокира решението на Европейския съвет, въпреки че не участва в схемата, пише FT

19:30 | 20.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Унгария е възразира срещу отпускането на заем в размер на 90 млрд. евро за Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници. Решението за финансиране на Киев в периода 2026-2027 година беше взето от европейските лидери по време на срещата им през декември. Тогава Унгария, Словакия и Чехия отказаха да участват в схемата и решението беше одобрено без тях от останалите 24 държави в общността.

Преди това, през октомври, европейските лидери одобриха единодушно ,че ще отпуснат финансиране на Украйна и ще я подкрепят в следващите две години.

Мярката получи одобрението на Европейския съвет и на Европейския парламент, но според Financial Times трябва и единодушно решение от страните от ЕС, защото при тегленето на заемите като гаранция ще се използват излишъците от европейския бюджет.

Това няма да се отрази на вноските на трите държави, които отказаха участие, но е нужно одобрението им.

В последните дни Унгария и Словакия атакуват Украйна заради спрените доставки на петрол по петролопровода "Дружба". Киев съобщи в началото на февруари, че съоръжението е повредено при руски обстрел на 27 януари. От Европейската комисия поискаха график от Украйна за поправката на петролопровода, а през следващата седмица се очаква среща на работна група, в която ще участват представители на Унгария, Украйна, Словакия и Хърватия, която има възможност да достави руски петрол през морски терминали, но отказва да го допусне.

Свързани статии

Украински аналиатори коментират, че Русия умишлено е атакувала "Дружба", за да може да представи Украйна като враг на ЕС. Унгарският премиер Виктор Орбан действително обяви Украйна като враг на своята страна, а FT пише, че унгарските държавни медии публикуват руския наратив, че заемът от ЕС ще удължи войната за сметка на унгарските данъкоплатци, макар че Унгария не участва в тази схема.

Украйна се нуждае от финансовата подкрепа от ЕС и без тези средства ще изпадне в колапс през пролетта. С този заем е обвързано и финансирането от 8 млрд. долара, което Международния валутен фонд (МВФ) одобри за Украйна.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:30 | 20.02.26 г.
икономиката на Украйна Виктор Орбан
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още