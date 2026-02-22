Унгария ще блокира всяко решение на ЕС за Украйна, докато не получи петрол по "Дружба"

Унгария ще блокира всяко решение на ЕС за Украйна, включително и за 20-ия пакет със санкции и заема в размер на 90 млрд. евро, докато Украйна не поправи разрушения от руски удари петролопровод "Дружба", съобщи Bloomberg. В събота премиер ът Виктор Орбан коментира, че без възстановяването на доставките на руски петрол, няма да има нормални отношения с Украйна.

Външният министър Петер Сийярто пък отбеляза днес (22 февруари), че на заседанието на министрите на външните работи Будапеща ще блокира 20-ия пакет санкции, които Европейската комисия (ЕК) искаше да представи до края на месеца, в който ще бъде отбелязана четвъртата годишнина от началото на пълномащабната война в Украйна.

"Докато Украйна не поднови транзита на петрол за Унгария и Словакия през "Дружба", ние няма да озволим нито едно важно за Киев решение да бъде одобрено", написа Сийярто в социалната мрежа Х.

Украинското Министерство на външните работи реагира преди ден на заплахите на двете държави да прекратят доставките на газ и електроенергия с думите, че действат в комбина с агресора Русия.

Украйна ремонтира под нерекъснатата заплаха от ракетни удари, посочи външният министър Андрий Сибиха. В нощта срещу 22 февруари Русия отново атакува с ракети и дронове енергийната инфраструктура на Украйна, използвайки и ракети "Циркон", които са част от стратегическото въоръжение и арсенала за сдържане, защото са възможен носител на ядрени бойни глави.

Bloomberg обръща внимание, че нито Унгария, нито Словакия посочват, че причината за разрушенията е Русия и обвиняват Украйна, че не извършва ремонта по-бързо.

Виктор Орбан постави Украйна в центъра на своята предизборна кампания, обявявайки страната за враг на Унгария. Опозицията в лицето на Петер Маджар и неговата партия "Тиса" е сочена за победител в изборите, които ще се проведат на 12 април.