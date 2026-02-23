Исландия планира да ускори гласуването за присъединяване към ЕС

Исландия обмисля да подложи на обществено гласуване подновяването на преговорите за членство в Европейския съюз (ЕС) още през август, съобщава Politico, позовавайки се на двама източници, запознати с подготовката на страната за присъединяване.

Ходът се случва в момент, в който изглежда, че импулсът за разширяване на ЕС се засилва. Брюксел работи по план, който може да даде на Украйна частично членство в блока още през следващата година, а Черна гора, която е фаворит за присъединяване, приключи още една глава от преговорите миналия месец.

Управляващата коалиция в Рейкявик обеща да проведе референдум за подновяване на преговорите за присъединяване към ЕС до 2027 г., след като предишното правителство ги замрази през 2013 г. Графикът обаче се ускорява в момент на геополитически сътресения и след решението на Вашингтон да наложи мита на Исландия и заплахите на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Очаква се исландският парламент да обяви датата на гласуването в рамките на следващите няколко седмици, посочват двама източници, получили анонимност, за да могат да говорят свободно. Ако исландците гласуват с „да“, те биха могли да се присъединят към ЕС преди всяка друга страна кандидатка, казва един от двамата източници.

„Разговорът за разширяването се променя“, заяви пред Politico еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която се срещна с министъра на външните работи на Исландия Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюлфадотир миналия месец в Брюксел. „Все повече става въпрос за сигурност, за принадлежност и за запазване на способността ни да действаме в свят на конкуриращи се сфери на влияние. Това засяга всички европейци.“

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен се срещна с министър-председателя на Исландия Криструн Фростадотир в Брюксел миналия месец и заяви, че партньорството им „осигурява стабилност и предвидимост в един нестабилен свят“.

Разговорите за задълбочаване на връзките с Исландия и дори за евентуално възобновяване на преговорите за присъединяване са започнали още преди Тръмп да се върне на поста си миналата година, като представител на ЕС заяви, че Брюксел вече обръща повече внимание на тази стратегически важна страна.

Но ескалиращите заплахи от страна на САЩ, сред които и шегата на Били Лонг, номиниран от Тръмп за посланик в Исландия, че страната ще стане 52-ри щат на САЩ и че той ще бъде губернатор, засилиха спешните черти на въпроса.

Исландия подаде молба за членство в ЕС през 2009 г. в разгара на финансовата криза, когато и трите ѝ големи търговски банки фалираха. През декември 2013 г. обаче правителството замрази преговорите, тъй като икономиката на Исландия се възстановяваше бързо, а икономистите предупреждаваха за потенциален крах на еврозоната. През март 2015 г. Рейкявик поиска повече да не бъде повече смятана за страна кандидат за членство в ЕС.

Но геополитическата ситуация се промени значително през последното десетилетие.

Исландия заема стратегически важно място в Северния Атлантик, южно от Полярния кръг, няма армия и разчита на членството си в НАТО и на двустранното споразумение за отбрана със САЩ от 1951 г. за своята сигурност.

Тази реалност, заедно с икономическите ползи от присъединяването към ЕС, изглежда затопля нагласите на обществото към потенциалното присъединяване към блока, като проучванията показват нарастваща подкрепа.

Все пак пътят към членството в ЕС не е лесен.

„Присъединяването може да срещне някои много трудни вътрешнополитически пречки по пътя“, заяви пред Politico бившият президент на Исландия Гвюдни Йоуханнессон.

Най-голямата потенциална пречка са правата за риболов – ключова индустрия в Исландия и важен въпрос по време на последните преговори.

„В крайна сметка всичко се свежда до рибата, това винаги е бил проблемът“, каза първият представител на ЕС.

Но има една ключова разлика между преговорите тогава и сега: Брекзит.

Обединеното кралство и Исландия отдавна имат напрегнати отношения заради риболова, което между 50-те и 70-те години на миналия век доведе до редица сблъсъци. Но след като Великобритания вече не е член на ЕС, риболовните права може да не са толкова голяма пречка.

Ако исландците решат, че искат да възобновят преговорите с ЕС, те могат да напреднат бързо. Исландия е член на Европейското икономическо пространство и част от Шенген, поради което вече е приела много от законите на ЕС.

Преди замразяването на преговорите през 2013 г. Исландия беше приключила 11 от 33-те преговорни глави. Черна гора, най-напредналата страна кандидатка за членство в ЕС, премина този етап едва през последните няколко месеца.

„На хартия това не би било твърде трудно; може дори да отнеме само една година“, за да се приключат всички преговорни глави, казва първият представител на ЕС. Лице, запознато с настроенията в Исландия, обаче предупреждава, че такъв график би бил прекалено амбициозен, като се има предвид сложността на някои елементи от преговорите.

За да се присъедини към ЕС, Исландия ще трябва да проведе и друг референдум за това дали да продължи след приключването на преговорите.