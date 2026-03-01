Няма информация за загинал или пострадал български гражданин в Близкия изток

До момента няма информация за нито един пострадал и загинал български гражданин във връзка със събитията в Близкия изток, каза Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи (МВнР) на брифинг на Кризисния щаб във връзка със ситуацията в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

Имаме готовност при приключване на кризата и отваряне на въздушните пространства да използваме самолети за съдействие на българските граждани, посочи той. Българските туристи, които са приключили престоя си в хотелите, имат осигурено настаняване и достъп до храна, допълни Ванчев.

Той отбеляза, че в системата „Пътувам за“ в генералното консулство в Дубай до момента са се регистрирали 819 души – туристи и краткосрочно пребиваващи, които желаят да заявят присъствието си на място, както и други 345 души - дългосрочно пребиваващи.

Има натрупване на български граждани, които са изпуснали своите полети. Кризисният щаб е в контакт както с държавния авиационен оператор, така и с „България Еър" и „ГъливЕър", които са заявили капацитет за евентуални полети, които могат да се използват за завръщане на българските граждани, посочи Ванчев.

В момента има самолет на летището в Дубай, който е със запълнен капацитет, защото е предвидено с него да се завърнат група организирани туристи. Има празен самолет в Оман, който може да бъде предоставен при поискване, правителственият самолет също е на разположение, уточни още той.

На въпрос за принципа на качване на българските граждани в самолетите той обясни, че ще се спазва редът на заявените според капацитета за заминаване. Ванчев уточни, че полетите са чартърни, а не редовни, и че е нужен един ден за организиране на прибирането на гражданите.

Създали сме най-добрите условия за гарантиране сигурността на българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток, каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов по време на брифинга.

Имаме пълна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, посочи той. В последните два дни поради засилен интерес имаше необходимост от повишаване на капацитета за достъп до нашия уеб сайт и сме в ход на предоставяне на допълнителни телефони, които ще са достъпни за българските граждани, за да приемаме повиквания и да организираме вътрешната координация, отбеляза Шаламанов. По думите му от утре ще има допълнителни телефони с цел да се осигурят повече открити линии за комуникация и да се избегне претоварване на място.

При тази организация вярвам, че сме създали най-добрите условия за гарантиране на сигурността на българските граждани, посочи той.

Около 1400 организирани туристи с програми на туроператори се намират в момента в страни от Близкия изток. Най-голям брой от тях са в Дубай, а на следващо място се нарежда Йордания, каза днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

Не се препоръчват индивидуални опити за напускаме на региона с оглед на сигурността и безопасността на туристите, подчерта Георгиева.

Тя посочи, че в Министерството на туризма (МТ) също действа кризисен щаб и допълни, че в момента министерството актуализира списъка на хотелите, в които са настанени организираните туристи, като покрай тях се получава информация и за тези, които пътуват индивидуално.

Имаме информация и за наши сънародници, които не са блокирани само в Дубай и в Йордания, а и на Малдивите, Сейшелите, Оман, Танзания вероятно и в други страни от тази част на света, които не могат да се приберат поради отменените полети, посочи служебният министър.

По думите ѝ на интернет страницата на МТ ежедневно ще бъде публикувана информация за действията на българската държава относно туристите в Близкия изток.

Настроенията са различни, както има хора, които изразяват безпокойство за своето пребиваване, така има и такива, които искат да изкарат докрай програма, за която са платили, каза Георгиева.

В контакт сме с нашите посланици в страните от региона, от тях получаваме информация от първа ръка, за да разберем как се развиват събитията и по какъв начин те могат да повлияят отрицателно върху българските граждани там, заяви Петко Дойков, посланик на България в Сърбия, който е част от Кризисния щаб към МВнР. Той беше създаден вчера във връзка ситуацията в Близкия изток.

Дойков посочи, че наред с туристите, МВнР има предвид и българите, които пребивават по различни причини, включително по договори за работа, както и служителите на дипломатическите мисии и техните семейства. Освен с посланиците, поддържаме контакт и с чужди представители, за да координираме нашите усилия при необходимост, информира Дойков. Той съобщи, че само днес министър Надежда Нейнски е провела два телефонни разговора с нейни колеги от Израел и Кувейт. До края на деня ѝ предстоят още три такива разговора със страни от региона, такива са планирани и за утре, каза Дойков.

По думите му е трудно да се направи прогноза за това как ще се развива обстановката в региона. Обстановката е различна в различните страни и се следи, каза Дойков и подчерта, че най-тежка е в Израел и в Иран, където ударите продължават, също така и в Обединените арабски емирства. Сравнително по-спокойно е в Катар, Кувейт, Саудитска арабия, Ливан и Йордания. Независимо от това с цел да имаме възможност да управляваме процесите, непрекъснато получаваме информация, която се обработва, увери посланикът.

По отношение на Иран той каза, че не целият състав на посолствата и техните семейства са в Иран, връзката с тях е трудна, могат да използват за разговори мобилни телефони с апликации, когато има интернет, но когато няма става още по-трудно. Посланиците от региона споделят, че на база вътрешната обстановка и получените позвънявания от български граждани там, не е необходимо да се извеждат български граждани, каза Дойков. Той подчерта, че не във всяка страна могат да бъдат изведени всички български граждани, защото има такива, които работят по контракти и не могат да напуснат страната.

Кризисният щаб работи денонощно, стараем се да поемем целия поток от обаждания и сигнали в София, за да облекчим работата на колегите в региона, които са в затруднена ситуация, каза директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР Ирена Димитрова.

Тя обясни, че до момента само по отношение на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са обработени над 150 имейла и над 180 телефонни обаждания.

В допълнение към тези туристи в ОАЕ, имаме такива в Йордания, Израел, Катар, Бахрейн, но има и други туристи, намиращи се на Малдивите, Шри Ланка, Тайланд, Танзания, Сейшелите и Индия, които също са засегнати от кризата в региона на Близкия изток, посочи Димитрова.

