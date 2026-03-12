Джей Ди Ванс ходи по тънко въже спрямо Иран преди следващите президентски избори в САЩ

Въпреки амбициите си към Белия дом и президентските избори през 2028 г. досега американският вицепрезидент Джей Ди Ванс запазва мълчание относно войната в Иран, пише Агенция Франс Прес.

Бивш морски пехотинец, служил в Ирак, Ванс си изгради имиджа на привърженик на ненамесата, който иска да избегне поредната продължителна война за Америка.

Но сега вицепрезидентът се намира между два огъня - от една страна, той е лоялен на президента Доналд Тръмп, подел война срещу Иран, но от друга страна, той е лоялен на привържениците на движението MAGA (съкратено от английското: "Да направим Америка отново велика"), които са скептично настроени към конфликта и от чиято подкрепа той ще има нужда, за да спечели евентуална републиканска кандидатпрезидентска номинация след две години.

Американският президент призна, че между него и Ванс има разногласия относно американската операция в Иран, наречена "Епичен гняв". "Неговата философия по въпроса, бих казал, е малко по-различна от моята", заяви Тръмп в понеделник относно Ванс. "Мисля, че той беше по-малко ентусиазиран от идеята за операция срещу Иран, но той все пак беше ентусиазиран", допълни Тръмп.

Въпреки че публично подкрепи операцията и президента, Ванс даде само едно телевизионно интервю от началото на конфликта, уверявайки, че Иран няма да е още една "вечна война", водена от САЩ.

Според New York Times вицепрезидентът е настоявал ударите срещу Иран да бъдат извършени бързо, след като Тръмп е взел решението за атаката.

В нощта, в която войната е започнала, Ванс се е намирал в "ситуационната стая" на Белия дом, според снимка, публикувана от екипа му. Но президентът, държавният секретар Марко Рубио и други ключови фигури в американското правителство бяха по това време в резиденцията на Тръмп във Флорида.

Ванс не коментира репатрирането на американски военни, убити в конфликта, и спомена за него накратко по време на политическо събитие, което нямаше нищо общо с тази тема.

Той, който обичайно е доста бъбрив в социалните мрежи, остава на практика неактивен в тях в последно време.

"Войната го постави в една много неудобна позиция както в икономически, така и в идеологически план", казва Мат Далек, преподавател по политически науки в университета "Джордж Вашингтон".

"Може би повече от Тръмп, Ванс дойде на власт благодарение на позициите си за ненамеса в други страни", допълва експертът.

Говорителят на вицепрезидента Уилям Мартин заяви в социалната мрежа Х в началото на седмицата, че твърденията, според които Ванс се снижава в настоящата ситуация, са "смешни" и подчерта, че вицепрезидентът е дал телевизионно интервю в пиков час след началото на операцията срещу Иран.

Но в последните години Ванс се е показвал доста по-остър в изказванията си. Той беше сенатор в Охайо, когато публикува през 2023 г. статия в Wall Street Journal, озаглавена: "Каква би била най-добрата външна политика на Тръмп? Да не предизвиква никаква война". А по време на изборите през 2024 г. кандидатът за вицепрезидент на Тръмп заяви: "Наистина мисля, че е в наш интерес да не влизаме във война с Иран".

След като встъпи в длъжност, Ванс играеше ролята на "куче пазач" на президента по външнополитическите въпроси.

Яростен противник на американската подкрепа за Украйна във войната с Русия, той се противопостави и унижи украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом в края на февруари миналата година.

Но Ванс все пак винаги е бил хамелеон.

По време на предизборната кампания за президентските избори през 2016 г. Ванс сравни Тръмп с… Адолф Хитлер.

Марко Рубио, топ дипломатът на САЩ, би могъл да бъде потенциален кандидат за президентските избори през 2028 г.

Но нито Ванс, нито Рубио не са обявили официално намеренията си. А Рубио каза, че няма да се кандидатира срещу Ванс, който стана един от най-близките му приятели в американската администрация.

Що се касае до Доналд Тръмп, той все още не е обявил кого ще избере за приемник.

Пламенен поддръжник отскоро на една агресивна външна политика, 54-годишният Рубио изигра голяма роля в планирането на операцията срещу Иран и беше похвален на няколко пъти от Тръмп в последните месеци.

Но каквото и да казва или да прави Ванс, ще му бъде много трудно да се дистанцира от Тръмп, както и на Рубио, казва анализаторът Мат Делек.

/БТА/