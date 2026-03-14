ЕС удължава санкциите срещу Русия заради войната с Украйна до 15 септември

Съветът на Европейския съюз (ЕС) е решил днес да удължи ограничителните мерки, насочени към отговорните за подкопаването или заплашването на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, с още шест месеца до 15 септември 2026 г., съобщава се в прессъобщение на институцията.

Индивидуални мерки се прилагат срещу около 2600 физически и юридически лица. Те включват ограничения за пътуване в рамките на ЕС, замразяване на активи, забрана за предоставяне на средства и други икономически ресурси и осъществяване на сделки.

Според публикация на медията Politico, базирана на информирани източници, две имена са били извадени от списъка на санкционираните лица и след това одобрението на удължаването на санкциите е било единодушно.

Не се разкрива кои са премахнатите от санкционния списък лица. Politico припомня, че Словакия настоява за освобождаване от санкции на магнатите Алишер Усманов и Михаил Фридман. Източниците на медията обаче казват, че те остават под санкции.

От санкционните списъци са отстранени и петима починали. Информацията се потвърждава от Съвета на ЕС.

ЕС прие санкциите, след като Русия започна войната си в Украйна на 24 февруари 2022 г., и ги разшири с идеята да отслаби икономическата база на Русия, да я лиши от критични технологии и пазари и да ограничи способността ѝ да води войната.

Списъкът със санкционирани лица трябва да се преглежда и одобрява на всеки шест месеца с единодушие.

ЕС преговаря и за 20-и пакет санкции срещу Кремъл. Дискусии по въпроса ще се проведат по време на срещата на върха на лидерите на блока в четвъртък. Унгария засега отказва да подпише последния кръг от допълнителни ограничения и задържа заема за Украйна на стойност 90 млрд. евро.