Надеждите за мир в Близкия изток намаляват след отменената визита на САЩ в Пакистан

Надеждите за скорошен мир в Близкия изток започват да намаляват два месеца след началото на конфликта, пише Ройтерс. И САЩ, и Иран изглеждат неотстъпчиви, а американският президент Доналд Тръмп отложи пътуването на своя преговорен екип - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, в Пакистан, пише Ройтерс.

В края на миналата седмица говорител на Белия дом каза, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в готовност да пътува до Пакистан за преговори. По-рано този месец той разговаря с иранската страна в Исламабад, но не постигна успех.

Външният минстър на Иран Абас Арагчи пристигна в Пакистан в петък и макар и официално да заяви, че визитата му е свързана със срещи с пакистански представители, имаше очаквания, че ще говори и с Уиткоф и Къшнър.

Техеран постави като условие за начало на преговорите премехването на американската блокада над иранските пристанища. Доналд Тръмп обясни отмяната на посещението на преговорния му екип с големите разходи по пътуванията, "за да бъде разглеждана неадекватната оферта на иранците".

В своята социална мрежа Truth Social американският президент посочи още, че в Иран има вътрешни борби и "огромно объркване". Преди време Тръмп коментира, че САЩ преговарят с "правилните хора", които много искат да сключат сделка със САЩ. Сега той добави, че Иран е предложил много, но недостатъчно за това.

През седмицата иранският президент Масуд Пезешкиан пък отбеляза, че в страната няма разцепление и хората са единни зад върховния лидер.

Заради липсата на прогрес цената на петрола през миналата седмица отново прескочи нивото от 100 долара за барел, а американският президент предупреди своите съграждани, че цената на бензина ще остане висока.