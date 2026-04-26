Надеждите за мир в Близкия изток намаляват след отменената визита на САЩ в Пакистан

Тръмп отбеляза, че няма смисъл от пътувания и големи разходи за срещи, на които да се разглеждат "неадекватните оферти на иранците"

11:22 | 26.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Надеждите за скорошен мир в Близкия изток започват да намаляват два месеца след началото на конфликта, пише Ройтерс. И САЩ, и Иран изглеждат неотстъпчиви, а американският президент Доналд Тръмп отложи пътуването на своя преговорен екип - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, в Пакистан, пише Ройтерс.

В края на миналата седмица говорител на Белия дом каза, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е в готовност да пътува до Пакистан за преговори. По-рано този месец той разговаря с иранската страна в Исламабад, но не постигна успех.

Външният минстър  на Иран Абас Арагчи пристигна в Пакистан в петък и макар и официално да заяви, че визитата му е свързана със срещи с пакистански представители, имаше очаквания, че ще говори и с Уиткоф и Къшнър.

Техеран постави като условие за начало на преговорите премехването на американската блокада над иранските пристанища. Доналд Тръмп обясни отмяната на посещението на преговорния му екип с големите разходи по пътуванията, "за да бъде разглеждана неадекватната оферта на иранците".

В своята социална мрежа Truth Social американският президент посочи още, че в Иран има вътрешни борби и "огромно объркване". Преди време Тръмп коментира, че САЩ преговарят с "правилните хора", които много искат да сключат сделка със САЩ. Сега той добави, че Иран е предложил много, но недостатъчно за това.

През седмицата иранският президент Масуд Пезешкиан пък отбеляза, че в страната няма разцепление и хората са единни зад върховния лидер.

Заради липсата на прогрес цената на петрола през миналата седмица отново прескочи нивото от 100 долара за барел, а американският президент предупреди своите съграждани, че цената на бензина ще остане висока.

Последна актуализация: 11:51 | 26.04.26 г.
Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 44 минути
До: sssaaa Ама разбира се, нали и първия път така се канехте, а какво стана? - разбомбиха Иран и го пллющят както си искат. Но иначе вие си се заканвайте, все с нещо трябва да се смеем тука :))
sssaaa
преди 1 час
Тия самолетоносачи ще цункат дъното ако САЩ не платят за щетите и си махнат "Демокрацията" от там.
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Май ще започне втората порция плесници, че чаалмите си повярваха, че даже се помислиха и за "победители" :)) Втория самолетоносач с групата си явно е пристигнал.
гъбко
преди 4 часа
Чудесна новина за пазарЪТ на електрички ... :)))
