Какви са приоритетите пред новото правителство?

Няма нищо страшно от нов заем, ако се направи по правилния начин и средствата се вложат разумно, изтъква Виктор Гугушев, почетен консул на Румъния в България

22:58 | 08.05.26 г.
Снинка: Investor Media Group
Приоритет за новото правителство на България трябва да бъде приемането на редовен бюджет за тази година и няма нищо страшно от нов заем, ако се направи по правилния начин и средствата се вложат разумно. Това коментира Виктор Гугушев, почетен консул на Румъния в България и председател на Българо-румънската търговска камара, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Пазарите реагираха незабавно на падането на румънското правителство на 5 май, леята се обезцени спрямо еврото до исторически минимум. Това оказва влияние върху вноса и инфлацията, посочи Гугушев.

За инвеститорите основните притеснения са свързани с фискалната дисциплина, достъпа до европейски средства, с предвидимостта на политиките от бъдещото правителство. Отлагат се инвестиционни намерения, фокусът на компаниите е върху краткосрочната ликвидност.

„Все още е рано да се говори за край на реформите в Румъния, но политическата криза значително ще ги забави“, посочи гостът.

Правителството на Илие Боложан се опитваше да комбинира фискална консолидация със структурни реформи, свързани с европейското финансиране, изтъкна Гугушев, визирайки вече бившия румънски премиер, чийто кабинет беше свален наскоро.

Политиката на строги икономии се превърна в основен източник на напрежение за правителството, заедно с инфлацията и икономическото забавяне, припомни почетният консул на Румъния у нас, посочи събеседникът.

По думите му европейското финансиране за Румъния (както и за България) е изключително важно. Румъния следва да усвои до август месец около 10 млрд. евро от европейския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Политическата криза обаче поставя под натиск изпълнението на условията.

„Румъния се доближава до стагфлация. Търговията със северната ни съседка е значителна, но може да се забави. Свързани сме по линия на транспорт, енергетика, хранителна индустрия, строителство“, коментира Гугушев.

