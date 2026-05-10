Фокусът върху Иран на срещата Тръмп-Си Дзинпин може да забави напредъка по други проблеми

Войната в Иран вероятно ще бъде в центъра на вниманието на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин. Това намалява възможностите за решаване на други проблеми като митата и доставките на редкоземни елементи, пише CNBC.

Американският министър на финансите Скот Бесънт вече заяви, че Иран ще бъде тема на срещите, които трябва да се състоят на 14 и 15 май. А по-рано тази седмица Китай прие иранския външен министър за първи път от началото на войната в края на февруари. Това повиши надеждите за мирно споразумение, понижи цените на петрола и доведе до ръстове на фондовия пазар.

Федералното правителство в САЩ е отклонило поканата на Китай да организира срещи по сектори между високопоставени китайски ръководители и американски главни изпълнителни директори, тъй като това можело да създаде впечатлението, че американските компании са твърде близки до Пекин, казва американски бизнес ръководител с пряка информация по въпроса. Към вторник Белият дом все още не беше поканил официално бизнес ръководители да се присъединят към визитата на Тръмп, а предложен списък от 20 лидери може да бъде намален наполовина, допълва източникът.

Главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг ще придружи Тръмп, съобщи запознат източник пред CNBC в четвъртък, тъй като американският гигант в самолетостроенето се надява да си осигури първа голяма поръчка от Китай от близо десет години насам.

Главният изпълнителен директор на Citigroup Джейн Фрейзър потвърди, че също планира да участва във визитата.

„Смятам, че е много важно да видим разговори“ между двете икономически суперсили, заяви тя пред CNBC. „Всички се нуждаем от това“, допълни Фрейзър.

Тя подчерта също значението на Китай за компанията ѝ. „От гледна точка на Citi ние сме в Китай от 124 години. Това е много важен пазар. Имаме много международни клиенти, които оперират в Китай. Наблюдаваме и много китайски компании, които растат и се разширяват в световен мащаб в полза на всички“, отбеляза Фрейзър.

Си прие десет национални лидери тази година – от Великобритания до Южна Корея, които често водеха големи бизнес делегации. Но корпорациите може да не са против по-малкото внимание, ако това ще реши по-големите геополитически проблеми за тях.

Край на войната в Иран би бил „голямо облекчение за световния бизнес“, казва Хай Джао, директор на международните политически изследвания в Китайската академия за обществени науки, свързан с държавата институт. Това „ще бъде запомнено като голям успех“ на срещата на върха между Тръмп и Си.

Но САЩ и Иран отново си размениха удари в Ормузкия проток, като се обвиниха взаимно, че са започнали атаката. Само няколко дни по-рано китайски петролен танкер също беше поразен, съобщи китайската медия Caixin.

Ако по-малка група ръководители се присъедини към посещението на Тръмп в Китай, това ще бъде в контраст с пътуването на президента до Саудитска Арабия миналия май, когато той беше придружен от близо 30 главни изпълнителни директори. Те подписаха 37 големи сделки на стойност над 250 млрд. долара.

Но очакваните общи снимки на Тръмп и Си може да изпратят сигнал в Китай, че отново е по-приемливо да се работи с американски компании, казва Майкъл Харт, президент на базираната в Пекин Американска камара за търговия с Китай.

„След военните действия на САЩ по-рано тази година китайските официални представители бяха по-колебливи да работят с американската бизнес общност“, отбелязва той.

Китай приветства разширяването на бизнеса със САЩ и се надява компаниите да продължат да постигат напредък в двустранните икономически отношения, съобщи външното министерство на страната.

В същото време неотложността на някои проблеми, свързани с бизнеса, намалява. Двете страни отстъпват от конфронтацията през последно време около санкциите на САЩ и технологиите и в същото време търсят сътрудничество за нарастващата заплаха в областта на сигурността от изкуствения интелект, според съобщения в медиите.

И все пак може да се постигне известен напредък. Очаква се Тръмп да сключи сделки за закупуване от Китай на американска соя и самолети на Boeing, казва Скот Кенеди, старши съветник и президент на звеното за китайски бизнес и икономика в Центъра за стратегически и международни изследвания в САЩ.

Той също така очаква Тръмп да обсъди плановете на САЩ да установят търговски и инвестиционни организации, наречени „съвети“, които да се занимават с конкретни двустранни проблеми.

„Срещата най-вероятно ще затвърди напредъка, постигнат от Китай през миналата година“, казва Кенеди.

Вниманието на Пекин вероятно ще бъде насочено върху митата, статута на Тайван и ограниченията на САЩ върху китайския достъп до модерни технологии, казва Кенеди. Китай беше първата голяма страна, която отговори на митата, обявени от администрацията на Тръмп през април 2025 г.

Междувременно промени във все по-строгия контрол на Китай върху износа на редкоземни елементи ще се усетят в цял свят и ще засегнат всички страни, не само САЩ.