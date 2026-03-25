Тръмп ще посети Китай на 14 и 15 май за среща със Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин ще проведат дългоочакваната си среща на върха в Пекин на 14 и 15 май след отлагане, което внесе нова доза несигурност в отношенията между двете най-големи икономики в света.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит обяви датите в сряда и заяви, че Си Дзинпин ще посети Вашингтон по-късно тази година, предаде Bloomberg.

Тръмп трябваше да посети Китай по-късно този месец, но отложи срещата, за да остане във Вашингтон и да насочи вниманието си към войната с Иран. Конфликтът засили напрежението в отношенията между САЩ и Китай, дори и в момент, в който двете икономики се опитваха да се справят с останалите проблеми от търговското споразумение, сключено миналата година, и с тлеещото напрежение около Тайван.

Иран е основен търговски партньор на Китай, най-големия вносител на суров петрол в света.

Ливит заяви, че администрацията „винаги е очаквала конфликтът да продължи около четири до шест седмици“, когато беше попитана дали новите дати означават, че Тръмп ще се опита да приключи войната до тогава. Тя избегна въпроса дали приключването на войната е било предварително условие за пренасрочването на срещата на върха.

„Беше обсъдено пренасрочването на срещата между президента и председателя Си. Председателят Си разбра, че за президента е изключително важно да бъде тук по време на текущите бойни операции. Той разбра, разбира се, искането за отлагане и го прие, поради което вече имаме нови дати“, заяви Ливит.