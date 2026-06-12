Румен Радев: Турция иска предоговаряне за "Боташ"

България и Турция водят активни преговори за промени в договора с "Боташ", каза премиерът Румен Радев, който даде повече подробности за срещата си с турския външен министър Хакан Фидан от вчера.

Двамата са обсъдили предоговаряне на договора с "Боташ", който задължава България всеки ден да плаща над 500 хил. долара за газ. Договорът е със срок 13 години, като годишно България може да пренася над 1,5 млрд. кубични метра синьо гориво. Споразумението е с клауза "Вземай или плащай", тоест България плаща ежедневно такса, независимо дали разтоварва танкери през турските терминали.

За момента няма повече конкретика, но по думите нa Радев, турската страна има интерес да промени договора срещу сътрудничество в различни области, включително транспорт и зелена енергия, както и различни инфраструктурни проекти.

"Турската страна иска предоговаряне, защото желае да задълбочим нашето енергийното сътрудничество – не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия, транспортни коридори и нови железопътни връзки", отбеляза премиерът.

Турция има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, говорим за втора жп линия от Одрин - Лесово - Ямбол, което има огромно значение за повишение на транспортния капацитет от Близкия Изток, допълни Радев.

След срещата си вчера външните министри на България и Турция Велислава Петрова и Хакан Фидан също коментираха енергийното сътрудничество и бъдещето на договора между българската страна и турската държавна компания "Боташ". Относно предоговарянето на споразумението Петрова подчерта, че разговорите не трябва да се свеждат единствено до конкретния договор, тъй като са многопластови. По думите ѝ се обсъждат възможностите за разширяване на капацитета за сътрудничество, развитието на нови енергийни коридори и задълбочаването на партньорството в сектора. Тя уточни, че конкретните срокове и технически детайли са в компетентността на енергийните институции и министерства.

Хакан Фидан потвърди, че темата за "Боташ" е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. Той посочи, че според Анкара отношенията между България и Турция имат много по-широк потенциал от един конкретен договор.

"Отношенията между България и Турция имат капацитет за много по-големи и стратегически проекти. В този контекст вярвам, че тези въпроси ще бъдат решени много по-лесно", каза Фидан. По думите му президентът на Турция също е поставил задачата въпросът да бъде решен възможно най-бързо.

Радев коментира днес и темата с американските самолети, част от които се намират все още на летище "Васил Левски" в София, заявявайки, че те ще останат на аеропорта поне до края на месеца, защото все още няма нота, която да разрешава те да останат и след тази дата.

По думи на премиера след това най-вероятно всички ще заминат. Основният мотив, който изтъкна, е че няма друг случай в Европа, в който военни самолети да са дислоцирани на цивилно летище.

"Дадохме достатъчно време американската страна да потърси нова локация в Европа. Такива военни самолети трябва да са дислоцирани на военни летища, не на граждански", категоричен е Радев. Той допълни, че България дава възможност за алтернатива - "Безмер" и "Граф Игнатиево", но там капацитетите са по-ограничени.