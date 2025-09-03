Енергийният министър: Договорът с "Боташ" декапитализира "Булгаргаз"

Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", а това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества в България. Това каза енергийният министър Жечо Станков в изявление пред медиите в сградата на Министерския съвет, цитиран от БТА.

Той обясни, че пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е 50% и дружеството има клиенти, които не са сред най-платежоспособните. Според него споразумението с турската компания поставя България в неравностойно положение и създава риск за българската енергетика.

Що се отнася до преговорите с "Боташ", министърът заяви, че от турска страна настояват за получаване на очакваните средства по подписания договор, независимо от водените разговори. По думите на Станков, докато има пари – ще се изплащат средствата по договора, а когато те приключат, „ще се мисли какво да се прави“.

Министърът съобщи, че "Булгаргаз" води разговори със съседните страни за доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но засега никой не проявява интерес.

По отношение на навлизането на унгарската енергийна компания MVM на българския енергиен пазар, от дружеството са заявили, че ще използват газ, който е доставян от Сърбия, т.е. от Русия.

Припомняме, че българската държавна газова компания "Булгаргаз" подписа споразумение с турската държавна енергийна компания "Боташ" (BOTAŞ) за достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната мрежа в Турция в началото на 2023 г. Документът тогава беше подписан от ръководствата на двете компании в присъствието на служебния министър на енергетиката Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез.

Споразумението е за срок от 13 години – от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2035 г., като предвижда гъвкавост за доставки на природен газ от нула до 53 200 мегаватчаса (MWh) на ежедневна база.

Наскоро Жечо Станков заяви, че договорът с "Боташ" е бил ненужен към момента на сключването му. Енергийният министър обясни, че от подписването на договора през 2022 г. той е ползван два пъти. Той отбеляза, че високата стойност, която плащаме за транзита през "Боташ", се отразява на високи цени в парното, след като беше калкулирана в цените на стоките, услугите и енергоносителите.

През май той съобщи, че "Булгаргаз" е платила 600 млн. лева по договора с турската компания Botas, като обаче е ползвала капацитет за 40 млн. лева. Той посочи, че по договора се плащат по малко над 1 млн. лева на ден, като в началото на годината сумата е индексирана с инфлационния индекс на САЩ. С инфлацията за 13 години България трябва да плати 6 млрд. лева за разполагаемия капацитет по договора.

По време на периодичните срещи с представители на "Боташ" се търси приемлив вариант, тъй като възможността за предоговаряне се отваря само веднъж.

„България е първата страна, която предприе реални действия за изграждане на Вертикалния газов коридор“, съобщи министърът на енергетиката по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия.

По думите му в първия участък е положена голяма част от газопровода. Вертикалният газов коридор е важен инфраструктурен проект, подкрепен от Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, припомни Жечо Станков. Той добави, че има готовност през септември да започне изпълнението в участъка Рупча - Ветрино. Изграждането на Вертикалния газов коридор започна от ГКПП Кулата до точката на присъединяване в съществуващия газопровод при Кресна.