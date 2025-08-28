IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Газът у нас поевтинява с 2,5% от началото на септември

Газохранилището в Чирен е пълно до 65,8% от капацитета си

14:07 | 28.08.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на газа от 60,52 лева за мегаватчас, което е намаление от 2,5 на сто спрямо август. Това е цената, по която "Булгаргаз" ще продава суровината за топлофикационните дружества и крайните снабдители през септември.

В началото на месеца от газовата компания прогнозираха цена на газа от 60,99 лева за мегаватчас. По време на откритото заседание в комисията преди ден директорът на дружеството съобщи, че ще има лека корекция надолу, свързана с конюнктурата на пазара в последните дни.

През септември "Булгаргаз" няма да купува втечнен газ и цената не е обвързана с търговията на нидерландската борса TTF. В обедната сесия на 28 август цената падна под нивото от 32 евро за мегаватчас, което е спад от над 2 на сто.

През септември "Булгаргаз" предвижда доставките на тръбен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и количества газ от стари доставки, които съхранява в Турция по договора с Botas.

През следващия месец "Булгаргаз" не е предвидил да използва резерви от "Чирен". Справка в Gas Infrastructure Europe показва, че газохранилището е пълно до 65,8% от капацитета си. По европейските регламенти до 1 ноември газохранилището трябва да бъде пълно до 90% от капацитета си.

Последна актуализация: 14:08 | 28.08.25 г.
