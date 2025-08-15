Пролетните месеци увеличиха заетостта и намалиха още безработицата у нас

През април-юни тази година броят на безработните в България е продължил да намалява, а този на заетите се е увеличил спрямо същия период на миналата година. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за работната сила през второто тримесечие на тази година.

Месеците от април до юни са затвърдили позитивния тренд от първото тримесечие, когато броят на безработните намаля, а този на заетите записа ръст.

През тази пролет националната статистика отчита слаб ръст на безработицата сред младежите, но спад при продължително безработните. В същото време е регистриран спад в броя на икономически неактивните, но ръст при обезкуражените.

Безработните през второто тримесечие са 110 хиляди при 116 хиляди за първото тримесечие и 152 хиляди към юни миналата година.

Коефициентът на безработица се свива до 3,6%, или с 0,7 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.

От всички безработни 13,4% са с висше образование, 52,2% - със средно, и 34,4% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,3% за висше образование, 3,5% за средно образование и 13% за основно и по-ниско образование.

НСИ затвърждава положителна тенденция при броя на продължително безработните (от една година или повече) – те са 46,8 хил. души, или 42,4% от всички безработни. За сравнение, преди година те бяха 68,8 хил. души, или 52,8% от всички безработни.

Коефициентът на продължителна безработица също намалява - до 1,5% при 2,2% преди една година.

Младежката безработица (сред хората на 15-29 навършени години) е 8%, като на годишна база този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта.

Коефициент на заетост по възрастови групи за второто тримесечие на 2024 и 2025 г.

Източник: НСИ

Националната статистика отчита позитивен тренд при заетостта в страната спрямо края на март. Oбщият брой на заетите през второто тримесечие на 2025 г. е 2,93 милиона при 2,91 милиона към края на март. На годишна база остава без промяна.

Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 53,2%, като се запазва на годишна база.

През април-юни в сектора на услугите работят 1,97 млн. души, в индустрията - 804 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 155 хил. души.

От всички заети 5,5% са работодатели, 7,3% - самостоятелно заети без наети, 86% - наети, и 0,4% - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 74,9% работят в частния сектор, а 25,1% - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 2,9% от наетите лица.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 34,9%, а този за хората на възраст 15-64 навършени години е 71%. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,81 милиона.

Заетите на възраст 55 - 64 навършени години са 635 хил., или 70% от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост в тази група нараства с 0,9 процентни пункта.

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през второто тримесечие намалява до 2,46 милиона от 2,48 милиона в края на март.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са малко над един милион и представляват 26,3% от населението в същата възрастова група. От тях 43% са неактивни поради участие в образование или обучение, като данните остават непроменени спрямо предходното тримесечие.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години нарастват до 15,5 хил., или 1,5% от икономически неактивните в същата възрастова група. За сравнение, към края на март те бяха 14,2 хил., или 1,3% от икономически неактивните лица в тази възрастова група.