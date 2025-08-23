В кои европейски страни има най-много млади хора, които нито учат, нито работят?

Младите хора са основен двигател на социалните и икономическите промени. Те са човешкият капитал на всяка страна. Въпреки това, в Европа много млади хора попадат в групата на тези, които „не са нито на работа, нито в процес на образование или обучение“ (NEET), пише Euronews.

През 2024 г. 11% от хората на възраст между 15 и 29 години в Европейския съюз (ЕС) са били в групата на NEET. Брюксел иска да намали този процент под 9% до 2030 г. Въпреки това, към 2024 г. само 11 от 34 европейски държави вече са постигнали тази цел.

Процентите на NEET варират значително в Европа. В някои държави разликата между половете е особено голяма.

Кои държави имат най-висок процент млади хора, които не са нито на работа, нито в процес на образование или обучение?

Според Евростат делът на младите хора в групата NEET в ЕС варира от 4,9% в Нидерландия до 19,4% в Румъния през 2024 г.

„Слабите образователни резултати на младите хора са сериозен проблем в Румъния и са една от основните причини за високия дял на младите хора, които не са заети, не учат и не се обучават“, се посочва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за Румъния от 2025 г.

Когато се включат страните кандидатки за членство в ЕС, Обединеното кралство и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Турция отбелязва най-високия процент. Повече от един на всеки четирима млади хора там (25,9%) попадат в категорията NEET. Босна и Херцеговина я следва с 22,2%. И двете страни са кандидатки за членство в евросъюза.

Като цяло Южна и Югоизточна Европа имат много по-високи проценти на NEET, докато Северна и Западна Европа се представят по-добре.

Освен Турция и Босна и Херцеговина, няколко други държави са над средната стойност за ЕС. Сред тях са Румъния (19,4%), Италия (15,2%), Сърбия (14,9%), Литва (14,7%), Гърция (14,2%) и България (12,7%).

Сред петте най-големи икономики в Европа, четири от тях отчитат процент на NEET над средния за ЕС: Италия (15,2%), Франция (12,5%), Обединеното кралство (12,1%) и Испания (12%). Германия има най-ниския процент, като там 8,5% от младите хора са класифицирани като NEET.

Освен Нидерландия (4,9%), други страни с добри резултати са Исландия (5%), Швеция (6,3%), Норвегия (6,8%), Малта (7,2%), както и Ирландия и Словения (и двете с по 7,6%). Тези страни отбелязват значим успех в подпомагането на младите хора да намерят своя път.

Разликата между страните е поразителна. Процентът в Турция е повече от пет пъти по-висок от този в Нидерландия.

„Изглежда, че има голяма разлика между уменията, изисквани от пазара на труда, и уменията, придобити от студентите в университетите“, заявиха от офиса на ОИСР в Турция пред Euronews Business, обяснявайки високите равнища на безработица сред висшистите.

Проучването на ОИСР от 2025 г. също така подчертава относително ниския дял на висшистите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в Турция. Докладът призовава за повече курсове, свързани с пазара на труда.

Разликата между половете в процента на NEET е забележима в някои страни

В по-общ план, мъжете имат по-ниски проценти от жените. Средно в ЕС 10% от младите мъже са NEET, в сравнение с 12,1% от младите жени.

Три страни се открояват ясно. В Турция 15,8% от младите мъже са NEET, в сравнение с 36,4% от младите жени. В Румъния процентите са 14% за мъжете и 25,2% за жените. В Чехия само 3,9% от младите мъже са NEET в сравнение с 13,3% от жените.

От 32 държави процентът на NEET е по-висок сред мъжете, отколкото сред жените, само в пет държави. Това са Швеция, Финландия, Норвегия, Естония и Белгия. Скандинавските държави доминират в тази тенденция.

Безработни или извън работната сила?

Има две основни причини за процента на NEET: младите хора са или безработни, или извън работната сила. В повечето страни делът тези на извън работната сила е по-висок от дела на безработните, с изключение на само три страни. В целия ЕС средната стойност сочи 4,2% безработни в сравнение с 6,9% извън работната сила.

Извън работната сила са хората, които не са заети и не търсят активно работа или не са на разположение за работа. Според Международната организация на труда те са известни и като икономически неактивно население.

По-високият дял на младите хора извън работната сила повишава процента на NEET. В Турция един на всеки пет млади хора (20%) е извън работната сила. Това поставя Турция на първо място по общ процент на NEET, въпреки че официалната безработица сред 15-29-годишните е само 5,9%.

Същата тенденция се наблюдава и в Румъния, където 5,4% са безработни, а 14% са извън работната сила. В Италия, Литва и България делът на лицата извън работната сила е 10% или повече.

Младите жени в Турция са най-често изключени от пазара на труда

Данните показват, че младите жени в групата NEET са по-склонни да бъдат извън работната сила в сравнение с младите мъже, с едно единствено изключение - Естония.

В ЕС делът е съответно 8,5% за жените и 5,3% за мъжете. В Турция разликата е драстична: почти една от три млади жени (30,5%) на възраст между 15 и 29 години, които не учат, са извън работната сила. Процентът е висок и в Румъния - 21%.

Защо ситуацията в Турция е такава? Според проучване от 2023 г. на изследователя Мехмет Озан Йоздемир и негови колеги, фактът, че жената е женена, значително увеличава риска да тя да попадне в категорията NEET. Традиционните домакински задължения като грижи за дома, децата и болни или възрастни хора повишават вероятността семейните жени да бъдат част от тази група.