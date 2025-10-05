Доц. д-р Джеймс Йоловски от УЗФ за бъдещето на заплатите след влизането в еврозоната

Означава ли въвеждането на еврото автоматично и по-високи заплати – тази и още много други актуални теми на прага на влизането на България в еврозоната ще бъдат в основата на новия специален мултиплатформен проект на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Пазарът на труда и еврото“, който ще се излъчи на 6 октомври, понеделник, от 19:15 часа в ефира, уебсайта и социалните мрежи на Bulgaria ON AIR.

Какво смята по въпроса доц. Д-р Джеймс Йоловски – преподавател по финанси в Университета по застраховане и финанси (УЗФ), доктор по икономика и главен секретар в Асоциацията на банките в България – вижте в неговия анализ, специално изготвен за Investor.bg.

Ползите от въвеждането на единната европейска валута бяха многократно представяни и обсъждани в различни формати. Една от тях е свързана с очакването за ръст на възнагражденията. Съответно често се задава въпросът дали въвеждането на еврото автоматично ще доведе до по-високи заплати.

Този процес не се случва механично. Смяната на националната валута сама по себе си не означава по-високи възнаграждения. Това е валидно и за другите потенциални ползи. Еврото е възможност – инструмент, който може да подпомогне икономическото развитие, но от нас зависи доколко ще се възползваме от него – чрез последователни политики и активна работа на бизнеса с качествени инвестиционни проекти. Каква е тогава логиката да се очаква ръст на възнагражденията?

Присъединяването към еврозоната носи няколко ключови предимства. На първо място, очаква се страната да получи по-висок кредитен рейтинг, което ще понижи цената на финансирането както за държавата, така и за частния сектор. Вече видяхме как действа този ефект, тъй като кредитният ни рейтинг беше повишен практически веднага след обявяването на решението за присъединяване на България към еврозоната. По-евтиният достъп до капитал е стимул за нови инвестиции. Това е важен фактор, защото именно инвестициите – в инфраструктура, в технологии, в производство – са двигателят на дългосрочния икономически растеж.

Особено значим е ефектът върху чуждестранните инвестиции. Членството в еврозоната намалява валутния риск и трансакционните разходи, което прави страната по-привлекателна за международни компании. За инвеститорите стабилната и предвидима среда е решаваща. Когато България стане част от валутния съюз, тя ще бъде възприемана като по-сигурен и интегриран пазар, което се очаква да увеличи притока на капитали от чужбина. Освен всичко споменато това прави и нашите публични дружества, листнати на борсата, по-конкурентна алтернатива за привличане на инвестиции.

Този цялостен потенциален растеж на инвестициите означава повече работни места. Новите предприятия, които ще се създават, както и разширения капацитет на съществуващите бизнеси, ще увеличат конкуренцията за работна сила, ще стимулират повишаването на производителността и в крайна сметка ще окажат натиск за по-високи заплати. Това обаче е постепенен процес, който се развива във времето – не на следващия ден от въвеждането на еврото, а в резултат от цялостната промяна на икономическата среда.

Еврото не е автоматичен механизъм за по-високи възнаграждения, а възможност България да ускори икономическия си растеж и догонването на по-развитите икономики. Дали този шанс ще бъде реализиран, зависи от нашата способност да се възползваме от новите възможности, които се отварят пред нас – да поддържаме стабилна и предвидима среда за растеж, да разработваме и да управляваме качествени инвестиционни проекти, да привличаме повече инвестиции и чрез тях да създаваме нови работни места.

Доц. д-р Джеймс Йоловски Джеймс Йоловски е доктор по икономика с научна дейност в сферите на нестопанските организации, финансовата грамотност и бюджетното управление. Той е носител на националната награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката за 2023 г. За постиженията си в тези три области. В УНСС доц. Йоловски придобива магистърска степен по счетоводство със специализация финансова отчетност след проведено кабинетно проучване в сферата на финансовите инструменти в Bodleian Library и University of Oxford. Бакалавърската му степен е в областта на финансите, като притежава и професионални квалификации по счетоводство и мениджмънт. Носител е на наградите преподавател на годината на ВУЗФ и на докторант на годината на УНСС. Джеймс Йоловски има дългогодишен опит в сферата на финансите. В Университет по застраховане и финанси (УЗФ) доц. Йоловски преподава основи на финансите, публични финанси, Financial Management и Public Finance. Лектор е в редица програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към различни обучителни организации включително НЦПКПС към МОН. Той е сертифициран преподавател по предприемачество от University of Warwick и Европейската комисия, както и от фондация KAUFFMAN. През годините е участвал в различни комисии, сред които за провеждане на националното състезание по симулацията "Виртуално предприятие" към МОН, а също и за избор на проект за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството (EEPA) - към Министерство на икономиката. Той участва в множество форуми и семинари на международно ниво в сферите на финансите и образованието. Доц. д-р Йоловски е и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Автор е на множество одобрени от МОН учебници по технологии и предприемачество и предприемачество за профилирана подготовка за средното образование. Член е на Управителния съвет на Националната асоциация на преподавателите по икономика, на Съвета на директорите на Дружество за касови услуги, както и на Междуведомствената работна група по финансова грамотност към Министерството на финансите. В професионалното си развитие той заема различни длъжности, сред които във Фискалния съвет на България към Народното събрание, управленски финансови позиции в нестопански организации, а също и свързани с проектно ръководене на финтех проекти.