Високите технологии и фармацията са секторите с най-високи заплати у нас и през 2025 г.

Заплатите в България са нараснали с 6% за година, а София остава единственият регион с по-високи възнаграждения спрямо пазара. Това отчита традиционното изследване на Mercer Marsh Benefits - TRS Bulgaria 2024 (Total Remuneration Survey).

То проследява основните тенденции сред работодателите и техните служители, като тази година участват 568 компании и близо 137 хил. служители от общо 14 индустрии на пазара. Както и в предишните две години най-висок е броят участници от секторите производство (143 компании) и високи технологии (138 компании).

Според проучването 37% от компаниите са увеличили броя на персонала си през 2025 г., като едва при 4% се наблюдава намаление, а при 50% броят служители се запазва непроменен спрямо предишния период. Най-търсените позиции са в сферата на информационните технологии.

Доброволното текучество във всички сектори запазва нивата си спрямо предишния измерен период, като общият процент за пазара остава 10%, въпреки че през 2024 г. 32% от служителите са смятали да напуснат работното си място в следващата една година. Очаквано най-високото текучество се наблюдава при търговията на дребно – 28%, а най-ниските стойности са във фармацията – 8%, и бързооборотните стоки – 10%.

Източник: Mercer Marsh Benefits

Общо за пазара увеличението на заплатите е 6% спрямо 2024 г., като компаниите изразяват консервативна прогноза за 2026 г. и запазване на същия ръст. Увеличението на заплащането в България е съпоставимо към нивата за Източна Европа, където средно увеличението е с 5,58% (при данни за Хърватска, Чехия, Полша, Румъния и Сърбия), и малко над стойностите за Западна Европа, където ръстът е 3,33% (при данни за Франция, Германия, Гърция, Италия, Великобритания и Швейцария). Ръстът от 6% е по-нисък с 1%, спрямо планираното за годината, в секторите Производство, Високи технологии и Търговия.

Месечната брутна заплата продължава да расте най-бурно спрямо общото за пазара в секторите IT и фармация, а под общата тенденция за пазара остава секторът търговия на дребно. Секторите с най-високо заплащане остават високите технологии, фармацията и изнесените услуги, като в IT сферата заплащането е с около 19% над средното за пазара.

Източник: Mercer Marsh Benefits

Трите основни фактора за повишаване на заплата се запазват непроменени спрямо предишния период: лично представяне, представяне на компанията и място в диапазона. Увеличението на заплати по позиции е съответно 6% при висшия мениджмънт, 8,3% при мениджмънта, 8,6% при специалистите и 10,5% при оперативното ниво.

София остава регионът с по-високи заплати от средните за страната – с 4% по-високо е заплащането в столицата. В сектори като производство, например, средната разлика спрямо останалата част от страната е 19%, като най-висока е за позиция оперативно ниво – с 23% по-високо е заплащането в Сфия. В сектор високи технологии нивата на заплащания са сходни, като в София заплатите на мениджърско, експертно и оперативно ниво са по-високи с около 5%. Запазва се и тенденцията най-бурно развиващите се сектори да са позиционирани предимно в София, а в останалата част на страната да са производствените, търговските и финансови сектори.

"Отчитаме 6% ръст в увеличението на заплатите при около 5,6% за момента инфлация... Компаниите гледат консервативно към 2026 г., предвид икономическата реалност, като прогнозата за запазване на нивата на увеличение от тази година бяха потвърдени и през повторно блиц проучване, което проведохме този месец сред 301 компании. Със сигурност сред предизвикателствата, които очакват бизнеса следващата година, ще е и въвеждането и прилагането на Директивата за „Равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност”, сподели Стела Юлзари, старши консултант Mercer Marsh Benefits за България.

Източник: Mercer Marsh Benefits

"По отношение на Директивата за „Равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ спазването на законовите изисквания е основният двигател (93%) за компаниите, за да подготвят организацията и служителите си за прилагането на стратегията за прозрачност на заплащането. Следващите мотиватори са пазарна конкурентоспособност (53%) и ангажираността на служителите (53%). Поддържането на познания за глобалното законодателство (53,02%) и съгласуването/обучението на лидерите (53,52%) са основни предизвикателства“, сподели Татяна Добрева, консултант в екипа на Mercer Marsh Benefits в България. Очаква се Правилата за прозрачност и равнопоставеност да бъдат транспортирани на 7 юни 2026 г. Тя предвижда работодателите да гарантират прозрачност на възнагражденията на служители с равна стойност на труда, а компаниите с над 100 служителя да гарантират и равнопоставеност на заплащането.

Източник: Mercer Marsh Benefits

Въпреки икономиката с нисък растеж европейският технологичен сектор ускорява иновациите. Инвестициите в AI на глобалните компании водят до рязко увеличение на капиталовите разходи и създават интензивно търсене на таланти в областта на изкуствения интелект, облачните технологии и киберсигурността, особено в Западна Европа. Това сподели Гай Маршал, European Technology Industry Commercial Leader, Mercer Marsh Benefits, който представи основните заключения от проучването Mercer Comptryx, фокусирано върху развитието на технологичната индустрия в глобален мащаб.

Резултатите от проучването за 2025 г. показват, че 83% от компаниите имат схема за променливо възнаграждение – различен вид бонуси и/или премии. 46% имат схема за бонус за продажби или така наречената комисиона. Променливото възнаграждение като процент от брутната заплата запазва нивата си от миналата година за всички йерархични позиции, като единствено при висшия мениджмънт се наблюдава ръст от 2%. Съответно нивата са 25% от брутната заплата при управителите, 25% при висшия мениджмънт, 17% при мениджмънта (без промяна от 2020 г.), 10% при специалистите и 10% при служителите на оперативно ниво, където също не е отчетена промяна от 2020 г. насам.

Проучването отчита и средните суми на придобивките, където най-много компаниите инвестират в така наречените referral програми, или плащане за препоръка (900 лв.), коледни надбавки (300 лв.), ваучери за храна (200 лв.) и здравна застраховка (47 лв.). Средно за пазара допълнителният отпуск, който се отпуска за служителите, е 5 работни дни.