Заявленията за помощи при безработица в САЩ намаляват в колебливия празничен сезон

Заявленията за помощи при безработица в САЩ са намалели миналата седмица, показвайки сезонните колебания в данните по това време на годината, предава Bloomberg.

Подадените за първи път заявления са намалели с 10 хил. до 214 хил. в седмицата до 20 декември, сочат данните на Министерството на труда, публикувани в сряда. Средната прогноза в допитване на Bloomberg сред икономисти беше за 224 хил. заявления.

Трйните заявления, които показват броя на хората, получаващи помощи, са нараснали до 1,92 млн. през миналата седмица, като са се увеличили спрямо значителния спад в края на миналия месец.

Първоначалните помощи за безработица в САЩ намаляват на фона на колебливия празничен сезон. Графика: Bloomberg LP

Заявленията бяха колебливи през последните седмици, както е обичайно по празниците. Новите заявления се увеличиха в началото на месеца спрямо тригодишното дъно в седмицата на Деня на благодарността и сега отново намаляват.

Средният четириседмичен брой първоначални заявления, показател, който спомага за изглаждане на волатилността, също намаля миналата седмица.

Данните в сряда са в унисон с трудов пазар, който отчита относително малък брой съкращения на работни места. Тенденцията остана непроменено през годината въпреки засилената икономическа несигурност. Въпреки че множество големи работодатели, включително PepsiCo и HP, обявиха през последно време съкращения на работни места, тези планове все още не са довели до значително увелаване на действителните съкращения.

Публикувани във вторник данни показаха, че доверието на потребителите е намаляло през декември за пети пореден месец, частично поради песимистичните оценки за сегашното състояние на трудовия пазар. Делът на потребителите, които считат, че работните места са трудни за намиране, е нараснал до най-високото си ниво от началото на 2021 г.

Преди коригиране към сезонни фактори първоначалните заявления са нараснали миналата седмица. Ню Джърси, Орегон и Вашингтон отчитат най-големите ръстове.