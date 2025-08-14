Черно море ще има ключова роля в енергийната сигурност на Европа

Четири от десетте големи газови проекта, които ще бъдат въведени в експлоатация в Европа през следващите години, са в Черно море. Най-големият от тях е Neptun Deep в крайбрежието на Румъния, пише в анализ на консултантската компания Wood Mackenzie.

Това променя потока на инвестициите от северозапад към югоизток и ролята, която ще играе Черно море в енергийната сигурност на Европа.

В анализите се обръща внимание, че 94% от газовите проекти в Черно море се управляват от национални или подкрепяни от държавата компании с много малки изключения като например Shell и NewMed Energy, които работят по два от блоковете в българските води на Черно море. Израелската NewMed влезе в европейския пазар в края на 2024 година, купувайки дял от "Хан Аспарух".

Инвеститори в региона са още и турската TPAO, "Нафтогаз Украйна", OMV и "Петрокелтик България" (експлоатира находището "Галата", което е почти изчерпано).

Турция и Румъния работят най-активно по развитие на проектите и дълбоководното проучване за природен газ. Съответно и в крайбрежието на двете държави са намерени най-голямите газови находки в Европа през последните години - Neptun Deep и турското находище Sakarya, което влезе в експлоатация през 2023 година.

До този момент в България няма откритие, въпреки че се разработват няколко блока, включително и съседният до Neptun Deep "Хан Аспарух". Войната спря развитието на проекти в украинското крайбрежие - едни от най-богатите зони са около Крим и Змийския остров.