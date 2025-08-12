КЗК проверява предстоящата продажба на бензиностанциите на "Газпром" у нас

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство във връзка с предстоящо обединение между "Уни Енерджи" и дъщерната компания на сръбската NIS у нас - "Нис Петрол", става ясно от съобщение на регулатора. Двете компании са активни на пазара на горива.

Основната дейност на "Уни Енерджи" е търговия на едро и дребно с горива и смазочни материали, сочи справка в Търговския регистър. Компанията е едноличен собственик на "Загора Ойл" и акционер с 10% участие в "Авиа България".

"Авиа България" е 80% собственост на швейцарското дружество Avia International и управлява едноименните бензиностанции у нас.

"Нис Петрол" е собственик на бензиностанциите на "Газпром" в България. Сръбската компания е част от руския газов холдинг и е в списъка с компании под санкциите на САЩ. Налагането на мерките обаче се отложи заради факта, че дружеството управлява единствената рафинерия в страната. Според медийни публикации САЩ са поискали Сърбия да спре продажбите на горива извън страната като част от условията работата на рафинерията да продължи без ограничения.

В края на юли NIS съобщи за продажбата на активите си в България, но тогава не бяха дадени подробности за купувача.

Според съобщението на КЗК обединението ще има отражение върху производството и вноса на горива в България, търговията на едро и дребно, както и на пазара за съхранение на горива. По тази причина и регулаторът очаква становища на заинтересувани компании относно сделката в следващите дни (до 18 август). След това регулаторът ще прецени дали да допусне финализирането на обединението и дали ще има допълнителни условия към участниците за това.