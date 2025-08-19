Доставките на газ от Азербайджан по Южния газов коридор намаляват от началото на годината

В първите седем месеца на 2025 година Азербайджан е увеличил общия износ на природен газ с 4,5% до 14,4 млрд. куб. метра, съобщава Trend.az, позовавайки се на данни от статистиката. Приходите растат с почти 11% до 5,3 млрд. долара. Но данните на Министерството на енергетиката за първото полугодие сочат, че доставките за основния пазар на Азербайджан - Европа, са се свили с почти 5 на сто.

Природният газ съставлява към 34,6% от общия износ на стоки от Азербайджан през първите седем месеца на годината.

Основното трасе на газа от Азербайджан към Европа е през Южния газов коридор и през първото полугодие оттам са преминали 12,1 млрд. куб. метра. Данните на Министерството на енергетиката сочат, че в периода януари - юни 2025 година към страните от ЕС са доставени 6,1 млрд. куб. метра, към Турция 4,9 млрд. куб. метра, а към Грузия - 1,1 млрд. куб. метра. Това обаче е спад с 4,7% спрямо първото полугодие на 2024 година и този спад засяга всички държави по трасето на Южния газов коридор. През миналата година доставките за ЕС например са били 6,4 млрд. куб. метра.

Азербайджан е основен доставчик на тръбен газ за България. Страната ни получава годишно по 1 млрд. куб. метра по дългосрочен договор, подписан преди десетилетие. Цената по него е много атрактивна, включително в момента и защото е обвързана с цените на петролните деривати.

Азербайджан води преговори за продажба на газ и на Украйна като доставките ще минават отново през Южния газов коридор, газовата връзка IGB и през територията на България. Украинската "Нафтогаз" дори съобщи за първите тестове на трасето. Доставките обаче могат да бъдат затруднени от руските ракетни удари - в началото на август дронове удариха част от инфраструктурата на Трансбалканския газопровод на границата между Румъния и Украйна.

Преди ден украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи и за атака с дронове по петролно депо на азербайджанската компания Socar в Одеса.

В последните години Украйна покриваше своите нужди с местен добив, който беше достатъчен на фона на намаленото от войната потребление. Ракетните удари по газови находища и съоръжения от началото на годината обаче принуждават Киев да търси газ от пазара. Властите съобщиха, че са договорили доставки за 1 млрд. долара на газ от Норвегия.