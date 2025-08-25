Европа се подготвя за зимата без транзит на руски газ през Украйна

Европа извършва подготовката за зимния сезон с намалени количества природен газ от Русия след спирането на транзита през Украйна. В момента единственият път на руския тръбен газ е през "Турски поток" и територията на България.

На този фон пазарите внимателно наблюдаваха срещите на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин, а след това и с украинския Володимир Зеленски. В началото имаше надежди, че войната в Украйна е към своя край, което доведе цената на газа на нидерландската борса TTF до най-ниското ниво от началото на април 2024 година. Но заявленията, идващи от Москва в последните дни, са разочароващи и след краткото поевтиняване цената на газа на нидерландската борса TTF поскъпна с 8% в края на миналата седмица.

Сега търговията се успокои на нивото около 33 евро за мегаватчас, каквато беше цената и преди срещите на президентите. Една от причините е добрата скорост, с която се запълват газохранилищата в Европа. По данни на Gas Infrastructure Europe европейските газохранилища са пълни до 75,6% от капацитета си. За България нивото е 65,3% от капацитета от "Чирен".

Според европейсия регламент страните от ЕС трябва да посрещнат зимните месеци (до 1 ноември) с газохранилища пълни до 90% от капацитета си. Заради по-високите цени през тази година обаче правилата са по-гъвкави и Европейската комисия едва ли ще бъде толкова стриктна в спазването на регламента.

Известна несигурност обаче носи Украйна. Русия и Украйна си разменят удари по енергийни обекти, нанасяйки си сериозни щети. В последните дни под обстрел са газови съоръжения в Украйна, засегнали и част от Трасбалканския газопровод, по който Украйна се кани да купува газ от Азербайджан (през територията на България). Украйна от своя страна атакува множество рафинерии и затвори поне четири ключови в южните части на Русия. Пети ден гори и Новошахтинската рафинерия (в Ростовската област), след като беше ударена от дронове в няколко поредни вечери.

В нощта срещу 24 август беше поразен и терминал за газов кондензат на пристанището Уст -Луга. Украински дронове спряха и доставките на руския петрол през "Дружба", което подразни Унгария и двете страни си размениха остри реплики.

В Русия има сериозен недостиг на бензин и рекордни цени на борсите, които започват постепенно да се прехвърлят и към бензиностанциите.

По време на среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре днес (25 август) Володимир Зеленски получи уверение, че Норвегия ще подкрепи страната с доставка на природен газ за 1 млрд. долара.

Данните сочат, че газохранилищата на Украйна са пълни до 20,5% от капацитета си, но страната всъщност разполага с огромен капацитет за съхранение - над 33 млрд. куб. метра, което по време на войната надхвърля годишното потребление на природен газ.

По време на съвместна пресконфереция с норвежкия премиер Зеленски отбеляза, че през седмицата предстоят още няколко срещи на различни нива за уточняване на гаранциите за сигурността на Украйна, които след товаще бъдат представени на Русия. В края на седмицата предстои и среща с представителите на Белия дом, които опитват да организират среща между Зеленски и Владимир Путин.

На този етап обаче вероятността за подобна среща изглежда е доста далечна.

Американският президент заплаши Москва със санкции за петролния сектор. Това пък може да окаже въздействие върху петролните пазари.