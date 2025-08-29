Доставките на бензин у нас се сриват през юни и това не е свързано с производството

Доставките на бензин на вътрешния пазар се срива през юни и това не е свързано с недостатъчно производство, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Те показват, че през първия летен месец в страната са произведени 134 хил. тона бензин и 267 хил. тона дизелово гориво. Това представлява съответно ръст от по около 35% спрямо май и за двата вида горива.

На годишна база производството на бензини намалява с 6,7%, а на дизеловото гориво - с почти 11%.

През юни доставките на бензини на българския пазар се свиват с почти 70% на месечна база до едва 23 хил. тона. На годишна база спадът е от 60 на сто. Вероятно това е свързано с нови правила, които задължават производителите да включват биодобавка, които влязоха в сила от 1 юни. Според Българската петролна и газова асоциация в България има недостиг на този компонент.

При дизела не се наблюдават същите проблеми - доставките на пазара достигат 238 хил. тона. Спрямо май има понижение, но от 7,4%, а спрямо миналата година - от 16,7 на сто.

Рафинерията в Бургас извърши планов ремонт през пролетта и за доставките на пазара бяха използвани част от резервите, което вероятно се отразява и на динамиката на доставките сега.

Данните на НСИ показват още, че през юни има значително увеличение на добива на твърди горива - с 59% на годишна база до 880 хил. тона. Доставките са в обем на 960 хил. тона, което е ръст от 62%. Разликата се покрива от внос.

Причината за ръста на добивите на твърди горива е свързано с увеличеното производство на електроенергия - с 23% на годишна база до 3,02 тераватчаса. По-голямата част от тези количества са реализирани на вътрешния пазар - 2,4 тераватчаса, или с 3,6% по-малко спрямо миналия юни.

Доставките на природен газ намаляват с 19% до 148 млн. куб. метра.