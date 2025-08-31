Газовите запаси на Германия достигнаха ключовия праг от 70% и смекчиха опасенията за зимата

Германия е напълнила газохранилищата си до критично ниво на съхранение два месеца по-рано от планираното. Това успокоява опасенията от недостиг на отопление през зимата, които доскоро подхранваха обсъжданията за възможна намеса на правителството, предава Bloomberg.

Към петък газохранилищата в Германия са били пълни на 70%, праг, който правителството се стремеше да достигне до 1 ноември. По-рано тази година бавното инжектиране разтърси европейския газов пазар, тъй като трейдърите нямаха стимули да трупат запаси. Но намаляващите цени през лятото предизвикаха оттогава бързо запълване на хранилищата.

Европа е на няколко седмици от началото на отоплителния сезон и с изоставащи страни като Германия, които ускоряват темповете на инжектиране на мощности, сега е много по-добре подготвена, отколкото много пазарни участници смееха да прогнозират само преди няколко месеца. Старият континент, който през 2022 г. спря да получава големи количества газ по руските газопроводи, трупа запаси от гориво всяко лято, за да гарантира, че има достатъчно газ за зимата.

Макар Берлин да беше дал знак, че няма да се намесва в попълването на запасите, освен ако не е абсолютно необходимо, достигането на прага от 70% поставя Германия в безопасност по отношение на неотдавна ревизираните законови изисквания на Европейския съюз за съхранение. Някои газохранилища, включително най-голямото в Реден, все още не отговарят на националните законови цели за попълване, но говорител на Министерството на икономиката заяви, че други съоръжения, както и терминалите за втечнен природен газ на страната, спомагат за осигуряване на сигурността на доставките.