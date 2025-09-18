Вносът на газ по тръбопроводи в ЕС се свива през първото полугодие

Вносът на газ по тръбопроводи в Европейския съюз (ЕС) е спаднал с 9% на годишна база през първата половина на 2025 г. след спирането на транзита на руско синьо гориво през Украйна в началото на годината. Това показват данни на Института за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA), цитирани от Euronews.

Блокът обаче е увеличил зависимостта си от втечнен природен газ (LNG), според доклада.

Възприемането на енергийно ефективни уреди и ръстът при възобновяемите енергийни източници е допринесъл за намаляване на потреблението на природен газ в ЕС през последните години, посочват авторите на доклада.

Трите най-големи източника на природен газ по тръбопроводи в ЕС през първата половина на годината са Норвегия (55%), Алжир (19%) и Русия през Турция (10%), съобщават от IEEFA.

Вносът на газ по тръбопроводи в ЕС от Азербайджан, Либия и Норвегия намалява на годишна база през първата половина на годината, докато този от Алжир, Русия през Турция и Великобритания леко расте.

Като цяло вносът на газ по тръбопроводи от Русия е намалял от над 150 млрд. куб. м през 2021 г., преди руската армия да нахлуе в Украйна, до по-малко от 52 млрд. куб. м през 2024 г., разкриват данни на ЕС.

Вносът на руски газ по тръбопроводи през Турция в блока се е увеличил през последните години и Анкара декларира, че няма да подкрепи плана на ЕС да се откаже от руското синьо гориво.

Вносът на втечнен природен газ в ЕС ще се увеличи допълнително заради търговското споразумение между ЕС и САЩ. Брюксел се съгласи да купува енергоносители за 250 млрд. долара от Америка, включително втечнен природен газ, годишно.

Междувременно одиторите на ЕС изразяват загриженост във връзка със зависимостта на блока от внос на втечнен природен газ, както и с необходимостта от декарбонизация на част от потреблението на газ. Това е предупреждение към американските износители, които ще трябва да спазват регламентите на ЕС за добри практики за минимизиране на въздействието върху околната среда, като например регламента за метана.

„Като се има предвид зависимостта на ЕС от чуждестранен газ, той никога не може да бъде самодоволен по отношение на сигурността на доставките си. Потребителите нямат никакви гаранции за достъпност в случай на голям бъдещ недостиг“, коменитра Жоао Леао от Европейската сметна палата (ЕСП) пред репортери през юни.