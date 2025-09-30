Енергийните борси в Европа променят правилата за търговия в отговор на ВЕИ

Електроенергийните борси в Европа ще се промени съществено с въвеждането от днес (вторник) на 15-минутна търговия - ход, който ще направи търговията по-близка до профила на зелената енергия, пише Bloomberg. Агенцията отбелязва, че волатилната енергия от соларните централи и вятърните паркове заема все по-голям дял в енергийната мрежа, а прояната в производствения им профил понякога се случва за минути.

По тази причина и трейдърите търсят по-кратки търговски периоди, които да отразят по-точно настъпилите изменения в търсенето и предлагането на борсите.

От 30 септември и Българската независима енергийна борса (БНЕБ) премина на 15-минутна търговия и 15-минутен сетълмент в сектора "Ден напред". Изтъргуваните днес количества ще бъдат доставени на купувачите на 1 октомври. От Електроенергийния системен оператор (ЕСО) съобщиха в началото на лятото за провеждани тестове за 15-минутни продукти и в сектора "В рамките на деня", чието предлагане индикативно трябва да започне също на 1 октомври.

Експертите коментират, че колебанията в цената на електроенергията в цяла Европа в момента са по-големи от всякога. Все повече зелена енергия навлиза в мрежата и това увеличава и сключените договори на борсите. В моментите, когато зелената енергия залива мрежата (например в слънчевите дни), цените падат и дори са налице отрицателни цени. Но когато слънцето залезе или вятъртът спре, може да се видят и рекордно високи нива.

Въпреки че Великобритания разчита много на вятърната енергия, засега тя няма да въведе 15-минутните продукти, пише Bloomberg.