Европейските съюзници на Украйна подхранват военната икономика на Русия

Европейските страни, включително Франция, са сред най-ревностните поддръжници на Украйна в борбата ѝ срещу Русия. Но редица от тях са увеличили и вноса си на руска енергия, който насочва милиарди евро във военновременната икономика на Москва, пише Ройтерс.

Почти четири години след началото на войната на Русия срещу Украйна Европейският съюз остава в деликатно положение, като финансира и двете страни в конфликта. Големите му доставки на военна и хуманитарна помощ за Киев са компенсирани с търговски плащания към Москва за петрол и газ.

Блокът намали зависимостта си от Русия, която преди време беше доминиращ доставчик, с около 90% от 2022 г. насам. Въпреки това той е внесъл руска енергия за над 11 млрд. евро през първите осем месеца на тази година, сочи анализ на Ройтерс на данни от Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA), независима изследователска организация, базирана в Хелзинки.

Седем от 27-те страни членки на ЕС са увеличили стойността на вноса си спрямо година по-рано, включително пет страни, които подкрепят Украйна във войната. Франция, например, е отчела ръст на покупките на руска енергия с 40% до 2,2 млрд. евро, а тези на Нидерландия са нараснали със 72% до 498 млн. евро, сочи анализът.

Макар че пристанищни страни за втечнен природен газ като Франция и Испания служат като входни пунктове за руските доставки за Европа, газът често не се потребява в тях, а вместо това е изпращан към купувачи в целия блок.

Ваибхав Рагхунандан, специалист по отношенията между ЕС и Русия в CREA, определя нарасналите притоци като „форма на самосаботаж“ на някои страни, като се има предвид, че продажбите на енергия са най-големият източник на приходи за Русия във войната ѝ срещу подкрепяната от Европа Украйна.

„Кремъл съвсем буквално получава финансиране, за да продължи да използва въоръжените си сили в Украйна“, допълва той.

Тръмп критикува лидерите в Европа

Плащанията на ЕС за енергия от Москва се следят с възобновено внимание, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува европейските лидери в изказването си пред Общото събрание на ООН миналия месец, в което поиска да спрат незабавно всички подобни покупки.

„Европа трябва да се стегне. Те не могат да продължават да правят това. Купуват петрол и газ от Русия, докато воюват срещу Русия. Това е срамно за тях, беше много срамно за тях, когато разбрах за това“, добави той.

Френското министерство на енергетиката съобщи пред Ройтерс, че стойността на френския внос на руска енергия е нараснала тази година, тъй като тя е обслужвала клиенти в други страни, без да споменава страните или компаниите. Данните за газовия пазар показват, че част от руския внос на Франция се изпраща към Германия, казват анализатори на Kpler.

Нидерландското правителство заяви, че макар да подкрепя плановете на ЕС за отказ от руска енергия, докато тези предложения не бъдат установени в директива на ЕС, то е безсилно да блокира съществуващи договори между европейски енергийни компании и руски доставчици.

ЕС, който вече забрани повечето покупки на руски суров петрол и гориво, обяви планове да ускори забраната на руски втечнен природен газ до 2027 г. вместо 2028 г., както предвиждаше преди това. Втечненият природен газ вече представлява най-големият внос на ЕС на руска енергия, като съставлява почти половината от стойността на общите покупки, сочат данни.

Европейската комисия е отказала коментар на данните за вноса през 2025 г. Еврокомисарят по енергетиката заяви миналия месец, че поетапното оттегляне от руски изкопаеми горива трябва да гарантира, че страните членки няма да се изправят пред резки ръстове на цената на енергията или пред недостиг на доставки.

Предложенията, които предвиждат пълна забрана на целия руски петрол и газ от 2028 г., означават, че европейски средства може да подкрепят военните усилия на Кремъл в следващата година или повече.

Тръмп твърди, че американският петрол и газ може да заменят руските доставки и много анализатори казват, че подобен преход е възможен, въпреки че той ще засили зависимостта на Европа от американска енергия в момент, когато Вашингтон използва митата като политически инструмент.

„ЕС прие да купува повече енергия от САЩ, за да отговори на много силните американски искания да спре вноса от Русия“, казва Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет. „Но е илюзия, че американският втечнен природен газ ще замени руския в съотношение едно към едно. Американският втечнен природен газ е в ръцете на частни компании, които не се подчиняват на заповедите на Белия дом и на Европейската комисия, а оптимизират портфейлите си“, допълва тя.

Унгария, Белгия и други увеличават разходите си

ЕС измина дълъг път от 2021 г. Тогава, една година преди нашествието на Русия в Украйна, блокът е внесъл руска енергия за над 133 млрд. евро, сочат данните CREA.

През януари-август тази година сметката на ЕС е възлязла на 11,4 млрд. евро, значително под нивата преди войната и спад с 21% спрямо същия период на 2024 г., сочат данните.

Унгария и Словакия, които поддържат близки връзки с Кремъл и отхвърлят всяка идея за отказ от руския газ, остават големи вносители и заедно съставляват 5 млрд. евро от общата сума. Те няма да бъдат засегнати от планираните санкции на ЕС върху втечнения природен газ, което изисква единодушната подкрепа на страните членки, тъй като те все още могат да получават тръбен руски газ до 2028 г.

Унгария е сред седемте страни с ръст на стойността на вноса на руска енергия тази година с покачване от 11%, сочат данните. Франция и Нидерландия са се присъединили към четири други страни, чиито правителства подкрепят Украйна във войната – Белгия отчита ръст от 3%, Хърватия (55%), Румъния (57%) и Португалия (167%).

Белгийското Министерство на енергетиката заяви, че ръстът на страната се дължи на отделни санкции на ЕС, които влязоха в сила през март и забраниха реекспорта на руски втечнен природен газ извън блока. Това означава, че пристигащият втечнен природен газ трябваше да се разтоварва в Белгия, която е глобален център, вместо да се прехвърля от кораб на кораб, за да бъде превозен до крайната си дестинация.

Португалското Министерство на енергетиката заяви, че страната е внесна съвсем малки количества руски газ и че потоците през годината ще бъдат по-ниски от 2024 г. Хърватското и румънското правителство не са отговорили на молби за коментар на данните.

Общият внос на руска енергия от ЕС от 2022 г. насам, когато Русия нахлу в Украйна, е възлязъл на над 213 млрд. евро, сочат данните на CREA.

Това е значително по-малко от средствата, които ЕС е дал за помощ за Украйна през същия период, въпреки че той е най-големият благодетел на страната. Блокът е предоставил 167 млрд. евро за финансова, военна и хуманитарна помощ на Киев, сочат данни на германския икономически институт Kiel.

Енергийни компании се придържат към дългосрочни договори

Френската TotalEnergies е сред най-големите вносители на руски втечнен природен газ за Европа, а другите големи играчи включват Shell, испанската Naturgy, германската SEFE и търговската къща Gunvor. Те оперират дългосрочни договори със срокове до 2030-2040 г.

TotalEnergies е съобщила пред Ройтерс, че продължава доставките от руския завод "Ямал" въз основа на договори, които не могат да бъдат прекратени без въвеждането на официални санкции от ЕС. Компанията ще запази доставките, докато европейските правителства считат руския газ за необходим за енергийната сигурност, допълва тя.

Shell, Naturgy и Gunvor са отказали коментар за руския внос.

Роналд Пинто, основен газов анализатор в Kpler, казва, че компаниите не са склонни да рискуват налагането на глоби за нарушаване на договорни ангажименти без стабилното законово покритие на забраната на руския втечнен природен газ от ЕС.

„В крайна сметка пазарните играчи купуват този природен газ, не страните, и в по-голямата си част те се придържат към дългосрочните си договори“, допълва той.

Пинто отбелязва, че изследвания на динамиката на потоците показват, че френският внос на руски втечнен природен газ често преминава чрез тръбопровод до Белгия, за да достигне след това до Германия, където има силно търсене от промишлени потребители. Той предупреждава, че е „невъзможно да се проследи точно движението на газовите молекули в европейската газова мрежа“.

Говорител на SEFE, която оперира 10% от газопреносната мрежа на Германия, потвърди, че компанията внася руски газ през Франция и Белгия.

Германското министерство на икономиката заяви пред Ройтерс, че приветства усилията на ЕС да се откаже от вноса на руски изкопаеми горива, но SEFE е обвързана с дългосрочни договори да купува втечнен природен газ от завода „Ямал“ в Русия без вариант за прекратяване на споразумението.

„Съгласно условията на договора за „вземи или плати“ SEFE ще трябва да плати за договорените количества, дори ако не бъдат взети доставки“, заяви говорител на министерството. „Неприемане ще позволи на „Ямал“ да препродаде тези количества, което след това ще окаже двойна подкрепа на руската икономика“, допълни то.