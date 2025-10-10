IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
IPS откри гигафабрика за батерийни системи в Челопечене

С инвестицията България става част от европейската карта на чистите технологии

Снимка: &quot;Интернешънъл Пауър Съплай&quot; (IPS)
Снимка: "Интернешънъл Пауър Съплай" (IPS)

Нова високотехнологична фабрика за производство на системи за съхранение на енергия в батерии на "Интернешънъл Пауър Съплай" (IPS) беше открита днес в индустриален парк "Хемус" в Челопечене. Производствената инвестиция е определена за стратегическа както за Европа, така и за България, с нетни нулеви емисии.

Системата EXERON X-BESS е за съхранение на енергия от батерии от ново поколение. Тя е разработена, за да отговори на нарастващото търсене на гъвкави решения за стабилизиране на електроенергийната мрежа и сигурност на доставките при нарастващ дял на възобновяемата енергия в електроенергийната система.

Инвестицията беше официално призната за стратегически производствен капацитет за технологии с нетно нулеви емисии през юни тази година и нарежда България сред страните с ключова роля в европейската и глобалната трансформация към чиста енергия.

Фабриката отвори врати с годишен производствен капацитет от 3 гигаватчаса (GWh), който ще бъде разширен до 5 GWh до края на 2026 г. В процес на проектиране е втора, напълно автоматизирана фабрика, с която общият производствен капацитет ще достигне 15 GWh до края на 2027 г.

Инвестицията ще допринесе за енергийната сигурност, индустриалната устойчивост и предприемаческата екосистема на Европа. С пускането в експлоатация на фабриката компанията позиционира страната на европейската карта на чистите технологии и инвестира в нов индустриален сектор със значителен потенциал за създаване на висококвалифицирани работни места, развитие на умения и износ на технологии.

Дружеството "Интернешънъл Пауър Съплай" е българска енергийна технологична компания с опит в областта на научно-изследователската и развойна дейност, инженеринг и производство на цялостни решения за индустриални системи за токозахранване, микромрежи и системи за съхранение на енергия.

Платформата EXERON, на чиято основа стъпва и най-новата разработка на индустриални системи за съхранение на енергия в батерии, е сред пионерските решения за интегриране на съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници и изграждане на микромрежи за непрекъсваемо захранване на обекти на критична инфраструктура в сферата на енергетиката, телекомуникациите, отбраната и др.

Около 180 млн. евро се очаква да вложи "Интернешънъл Пауър Съплай" АД в три проекта за производство на батерии за съхранение на енергия.

Проектът ѝ BG EXERON X-BESS, заедно с други пет европейски проекта, получи стратегически статут по Регламента за развитие на технологии с нетно нулеви емисии (NZIA) на Европейската комисия. 

(БТА)

Последна актуализация: 17:37 | 10.10.25 г.
IPS батерии съхранение на енергия
Системата в Ловеч, е изградена с техни батерии с мощност 124,1 MW 496,4 MWh. В консорциум с GBS Energy Solutions, IPS наскоро спечели търг за оборудване на водноелектрическата централа Въча 1 с BESS. Това е пилотен проект на държавната Национална електрическа компания (НЕК), която има няколко подобни инвестиции в ход.Сделката е за система с мощност най-малко 5 MW и капацитет 10 MWh. Минималната ефективност при двупосочно захранване е 85%, 365 цикъла годишно и за 15 години продължителност !
Браво !! Системите от новата линия X-BESS имат капацитет от 8,2 MWh, побирайки се в стандартен TEU контейнер от 20 фута (6,1 метра). Всяка от тях се състои от седем модула с течно охлаждане с мощност 1,17 MWh. Моделът има инвертори от 4 MW, което се равнява на двучасова продължителност на работа. Компанията използва предимно европейски части, а литиево-железно-фосфатните (LFP) батерийни клетки са от Китай. Системата за управление на батериите (BMS) е собствена.
