Трасето на Вертикалния газов коридор ще пресече три реки, магистрала "Хемус" и Стара планина

Напредва работата по Вертикалния газов коридор. Към момента са разчистени 50 км от строителната полоса по трасето на Лот 3 "Рупча-Ветрино", чиято обща дължина е 60 км, част от проекта за разширяване на капацитета за пренос на природен газ у нас. Това съобщават от Министерството на енергетиката след инспекция на работата по лота. Разнесени са тръби по 10 км от трасето и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии.

Предстоят обаче ключовите инженерни пресичания - под три реки, автомагистрала "Хемус" и Стара планина. От енергийното министерство уточняват, че те ще бъдат изпълнени чрез хоризонтално насочено пробиване.

По план се предвижда преминавания под реките Голяма Камчия, Провадийска и Главница, каза през лятото Илия Карабаджаков, изпълнителен директор на "ГБС Енерджи Сълюшънс", един от изпълнителите на проекта за увеличаване на преносния капацитет. За целта се използва специализирана машина American Augers DD 600, работила на Лот 1 - от Кулата до Кресна.

Министър Жечо Станков (вдясно) и комисар Дан Йоргенсен на инспекция на Вертикалния газов коридор. Снимка: Министерство на енергетиката

Целта е след реализацията на всички дейности капацитетът за пренос на газ към Румъния да се удвои от 5 млрд. куб. метра до 10 млрд. куб. метра природен газ годишно, коментира днес енергийният министър Жечо Станков, проследявайки работата по Лот 3 заедно с комисаря по енергетика Дан Йоргенсен.

"България ще продължи да бъде надежден хъб за снабдяване на целия регион – това е ангажимент, свързан със солидарността с нашите съседи, който ние неотклонно изпълняваме", допълни още Станков, цитиран от пресцентъра на енергийното министерство.

По Вертикалния газов коридор ще се пренася втечнен газ в обратна на досегашните газови потоци посока - от юг към север - от Гърция през България към Централна и Източна Европа, включително Молдова и Украйна. Интерес към проекта има и той се доказва и от маршрутния продукт, който предлагат мрежовите оператори в региона за Украйна.

Според директора на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов при последния търг е резервиран 31% от свободния капацитет за пренос от Гърция към Украйна. Тази зима страната отново излезе на газовите пазари, след масираните руски обстрели на газовата инфраструктура.

По данни на местните власти разрушени са съоръжения за добив и пренос на газ, заради което Украйна не може да използва собствените си находища, както и газа, който нагнети в газохранилищата през лятото. Преди месеци бяха направени и първите тестови доставки на газ от Азербайджан през Южния газов коридор и газовата връзка ICGB.

През газовата година е запазен 70% от капацитета, а на дневна база се запълва мако над 90% от капацитета на тръбите, обясни Малинов по време на инспекцията на работата по трасето на Лот 3.

Вертикалният газов коридор е израз на европейската солидарност, каза комисарят Йоргенсен и посочи, че проектът е от значение на фона на стратегията за дългосрочна енергийна независимост на ЕС и отказа от покупка на руски енергоресурси.

Строителните дейности на българска територия по Лот 1 Кулата - Кресна също се движат напред, допълват още от Министерството на енергетиката. Трасето там е с дължина от 48 км, които вече са напълно разчистени. Тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км.

Реализирани са всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.