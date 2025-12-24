България предлага спешни доставки на мазут за Северна Македония

Българското правителство е предложило осъществяване на спешни доставки на котлено гориво (мазут) за Северна Македония, след като вчера там бе обявено извънредно положение, съобщава правителственият пресцентър.

По разпореждане на премиера Росен Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

Предложението е направено, след като е извършена проверка на наличния мазут у нас, която е установила, че на територията на страната има достатъчно количества.

По време на разговора между Георгиев и Муцунски бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.

Правителството на Република Северна Македония обяви във вторник извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.