Рафинерията на сръбската петролна компания НИС ще заработи на 17 или 18 януари

Петролната рафинерия на сръбската компания НИС, която е под американски санкции поради мажоритарния дял на руската компания „Газпром“ в собствеността ѝ, ще заработи отново на 17 или 18 януари, след като получи временен лиценз, съобщи сръбският президент Александър Вучич, цитиран от Ройтерс.

В сряда Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е дала на НИС временен лиценз да заработи до 23 януари, което ще позволи на рафинерията да възобнови дейността си след 36-дневно прекъсване.

САЩ дадоха на НИС, която притежава единствената петролна рафинерия на Сърбия, срок до 24 март да преговаря за освобождаване от дела на руския си собственик.

„Очаквам първите 85 хил. тона суров петрол да пристигнат до 15 януари... и рафинерията да започне да работи на 17 или 18 януари и да започне да произвежда петролни деривативи от 25 или 26 януари“, каза Вучич пред репортери в Белград.

Руската компания „Газпром“ има дял от 11,3% в НИС, а санкционираното ѝ петролно звено „Газпром Нефт“ държи 44,9%. Сръбското правителство има 29,9%, а останалият дял се притежава от малки акционери и служители.

Сръбското правителство съобщи, че подкрепя продължаващите преговори за продажба между руските собственици на НИС и унгарската MOL.

САЩ наложиха санкции на НИС през октомври като част от по-широки мерки срещу енергийния сектор на Русия, след като предоставиха поредица от изключения от началото на миналата година.

Санкциите спряха доставките на суров петрол от тръбопровод в Хърватия, което наложи затварянето на рафинерията НИС в северния град Панчево.

Тази седмица Адриатическият петролопровод ЯНАФ (JANAF) съобщи, че също е получила лиценз, който му позволява за изнася суров петрол за НИС.