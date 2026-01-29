"Лукойл" има сделка с Carlyle за международните активи и чака разрешение от САЩ

Руската петролна компания "Лукойл" съобщи, че е сключила споразумение с инвестиционната група Carlyle за продажбата на международните си активи, но сделката трябва да получи одобрението на Службата по контрол за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е част от американското Министерство на финансите.

Компанията беше поставена под санкциите на САЩ през октомври 2025 година, заради което реши да продаде своите активи в чужбина, които се оценяват на около 22 млрд. долара. Bloomberg отбелязва, че "Лукойл" е руската компания с най-голяма диверсификация извън Русия. Сред активите ѝ са петролни полета от Ирак до Казахстан, верига от повече от 5300 бензиностанции, както и рафинерии, сред които и българската "Нефтохим". В момента тя е под специалния контрол на държавата заради санкциите.

Извън обхвата на сделката обаче остават активите на "Лукойл" в Казахстан, за които Астана официално отправи оферта преди ден.

Досега Вашингтон отхвърли две оферти - на Gunvor, която американците обявиха за "марионетка на Кремъл", заради един от съоснователите на компаията - Генадий Тимченко, който е под санкции на САЩ заради връзките си с Кремъл. Тимченко не е част от Gunvor от години. Другата отхвърлена оферта е на Xtellus Partners, която всъщност е американското звено на ВТБ, но изкупено от мениджърите през 2018 година и прекръстено, за да не се свързва с руската банка.

В съобщението на "Лукойл" няма повече подробности, но компанията отбелязва, че преговорите с другите компании също продължават. Според Bloomberg сред тях са Exxon Mobil, Chevron и регистрираната в Абу Даби National Oil.

Предложената сделка е структурирана така, че да бъде „напълно съобразена“ с изискванията на OFAC, заяви Carlyle в отделно изявление. Фирмата заяви, че ще гарантира „оперативна непрекъснатост, запазване на работните места, стабилизиране на активите и подкрепа за безопасна и надеждна работа“.