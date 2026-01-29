IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
"Лукойл" има сделка с Carlyle за международните активи и чака разрешение от САЩ

Компанията съобщи, че разговорите с другите кандидати продължават

Снимка: Andrey Rudakov, Bloomberg
Руската петролна компания "Лукойл" съобщи, че е сключила споразумение с инвестиционната група Carlyle за продажбата на международните си активи, но сделката трябва да получи одобрението на Службата по контрол за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е част от американското Министерство на финансите.

Компанията беше поставена под санкциите на САЩ през октомври 2025 година, заради което реши да продаде своите активи в чужбина, които се оценяват на около 22 млрд. долара. Bloomberg отбелязва, че "Лукойл" е руската компания с най-голяма диверсификация извън Русия. Сред активите ѝ са петролни полета от Ирак до Казахстан, верига от повече от 5300 бензиностанции, както и рафинерии, сред които и българската "Нефтохим". В момента тя е под специалния контрол на държавата заради санкциите.

Извън обхвата на сделката обаче остават активите на "Лукойл" в Казахстан, за които Астана официално отправи оферта преди ден.

Досега Вашингтон отхвърли две оферти - на Gunvor, която американците обявиха за "марионетка на Кремъл", заради един от съоснователите на компаията - Генадий Тимченко, който е под санкции на САЩ заради връзките си с Кремъл. Тимченко не е част от Gunvor от години.  Другата отхвърлена оферта е на Xtellus Partners, която всъщност е американското звено на ВТБ, но изкупено от мениджърите през 2018 година и прекръстено, за да не се свързва с руската банка.

В съобщението на "Лукойл" няма повече подробности, но компанията отбелязва, че преговорите с другите компании също продължават. Според Bloomberg сред тях са Exxon Mobil, Chevron и регистрираната в Абу Даби National Oil.

Предложената сделка е структурирана така, че да бъде „напълно съобразена“ с изискванията на OFAC, заяви Carlyle в отделно изявление. Фирмата заяви, че ще гарантира „оперативна непрекъснатост, запазване на работните места, стабилизиране на активите и подкрепа за безопасна и надеждна работа“.

Лукойл петролни компании санкции срещу Русия
11
Aлexaндpo
преди 12 минути
До: Моабет да става, ами радваме се. Защото сме бессмозъчни еффрогеове!
10
Моабет да става
преди 28 минути
И защо се радвате в коментарите? Петрола до сега беше с отстъпка и по-малки транспортни разходи. До сега държавата притискаше Лукойл по спорни въпроси и успяваше да издейства отстъпки. Сега с Carlyle ще е обратното. По-високи транспортни разходи, няма отстъпка, при проблем министрите ще ги привикват на килимчето при Галя в посолството и познайте кой ще прави отстъпките. /Сравка ТЕЦ Марица исток 2/ Всичко това води до повишаване цената на бензина и дизела. В следствие и на останалите стоки.
9
Алехандро
преди 1 час
Искането: Лукойл предлага да се постави таван на отстъпката (между 10 и 15 долара на барел), която се взема предвид при изчисляване на данъците. Това би позволило на компанията да спре плащанията към хазната и дори да започне да получава субсидии от държавния бюджет.20 долара отстъпка за барел са правили руснаците, смятайте каква наведена ситуация, какви удавници за сламка са, и скромните приходи едва покриват производствените разходи! Същото е положението и при газта!!!
8
Алехандро
преди 1 час
Този механизъм регулира плащанията между държавата и петролните компании в зависимост от разликата между вътрешните и международните цени на горивата.Причината: Руският петрол сорт Urals се продава с огромни отстъпки (близо 50% под световните пазарни нива) заради засилените санкции. При сегашната формула Лукойл би трябвало да внася допълнителни средства в бюджета, вместо да получава компенсации, което заплашва икономическата им стабилност.
7
Алехандро
преди 1 час
Тез пари ще са добре дошлиза "Лукойл" които са в изключително тежко финансово състояние, подобно на "другите под водата - "Газпром" - oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Lukoil-Asks-Moscow-for-Aid-as-Oil-Sells-at-Steep-Discounts.html- официално поискаха л помощ от руското правителство поради сериозния спад в приходите си!!! Промяна в данъчната формула: Компанията е изпратила писмо до Министерството на енергията на РФ с предложение за промяна на т.нар. демпферен механизъм.
6
Алехандро
преди 1 час
Carlyale oil - Burgas! Добре звучи!
5
Алехандро
преди 1 час
Тъй като Carlyle е публично търгувана американска компания (на борсата NASDAQ), нейните акционери са предимно американски лица и институции (над 53% от капитала е от САЩ).
4
Алехандро
преди 1 час
BlackRock, Inc.: Най-големият външен инвеститор с дял от около 7.4% - 8.9%.The Vanguard Group: Вторият най-голям институционален инвеститор с около 7%.
3
Алехандро
преди 1 час
Daniel D'Aniello (Основател): Притежава около 9% от акциите.David Rubenstein (Основател): Притежава около 7.8%.William Conway (Основател): Притежава около 7.5%.Забележка: Общо основателите и вътрешните лица (insiders) контролират между 27% и 32% от компанията.2. Институционални инвеститориОстаналите акции са собственост на големи глобални инвестиционни посредници, които държат активите на милиони малки инвеститори (чрез пенсионни фондове и ETF-и).
2
Алехандро
преди 1 час
Огромен репутационен, икономически и геостратегически провал на руската ***! Честиту!
