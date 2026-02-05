Десислава Микова: Батериите изместват газа в пиковите часове на потребление

България следва еврропейската тенденция с рязък скок в соларните мощности и навлизане на батерии, които променят управлението на мрежата. Това каза Десислава Микова, координатор кампания „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“, в предаването „Чиста енергия" на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя отбеляза, че вятърната и слънчевата енергия за първи път изпревариха изкопаемите горива в Европейския съюз през 2025 г. и това бележи историческа повратна точка в енергийния преход. Според нея това е ясен знак, че зависимостите в енергийните системи могат да бъдат преодолени и преходът носи не само екологични, но и икономически ползи – по-ниски цени, по-чист въздух и по-малка уязвимост към външни шокове.

„Трансформацията вече носи реални социално-икономически ползи и намалява зависимостта от волатилните пазари на горива“, коментира Десислава Микова, като подчерта, че предизвикателствата са свързани със законовите бариери пред енергийните общности и трудните решения около газа.

Що се отнася до България, тя заяви, че у нас се ускорява соларният растеж, но газът остава фактор. „Само за две години делът на въглищата у нас е спаднал с 66%“, отбеляза Микова и добави, че ръстът се компенсира основно от соларни мощности. Според нея обаче, ако в статистиката се включи и газът, възобновяемите източници не доминират все още.

По думите ѝ батериите променят управлението на мрежата, като изместват газа в пиковите часове на търсене. „В България те започват да поемат натоварването, което традиционно се покрива от въглищните централи. Това позволява да се избегне ограничаването на производството от слънце и вятър в най-добрите часове. Това е проблем, който досега водеше до загуба на потенциална чиста енергия“, обясни Микова.

Според нея гражданите са липсващият участник в енергийния преход заради липсата на законодателство, което да го ускори. Експертът даде за пример нереализирания потенциал в покривните площи и т.нар. нарушени терени, които могат да се използват за соларни системи.

„Въпреки добрите примери в Габрово, Бургас и София, в България все още няма енергийна общност, създадена изцяло по гражданска инициатива. Трябва да улесним хората да се сдружават и да участват в производството на енергия там, където я потребяват“, съветва Микова.

