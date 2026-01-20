Експерт: В България има повече изградени батерии, отколкото в повечето други европейски страни

В страната ни има повече изградени батерии, отколкото в повечето други европейски държави и България се очертава като един от най-големите центрове за изграждане на системи за съхранение на енергия в Европа. Този коментар направи Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него след като тази тенденция се затвърждава, би било добре, ако България развие и допълнителни дейности като финансиране, рециклиране, асамблиране, свързани с прехода.

„Страната ни зае много добро положение в международен план в разработването и изграждането на соларни паркове. Това е нова тенденция тук, но българските компании вече бяха заели световни позиции в изграждането на такива паркове“, посочи Попов. Той допълни, че съществуват много възможности, но те трябва да бъдат насърчени политически, а не да бъдат спирани.

По думите му въглищните региони в България, и по-специално „Марица-изток“, имат уникален инвестиционен потенциал в размер между 20 и 30 млрд. евро. Той обаче не е свързан с усилия за запазване на въглищата и с копаене за редки метали, а с огромната площ на парка и факта, че там се намира най-силната електропреносна мрежа, която позволява да се изграждат нови съвременни електроенергийни мощности – гигаватове соларна, а може би и вятърна енергия.

„Там може да се изграждат системи за съхранение на енергия, регионът може да се превърне и в център за всички нови индустрии в голям мащаб“, прогнозира експертът.

Той обаче смята, че това не се случва поради фиксацията в запазването на въглищните централи, и го определи като много вредно от гледна точка на индустриалното развитие на региона и на България.

Юлиан Попов не очаква да види политическа воля за трансформация на енергетиката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, но отбеляза, че тя има все по-малко значение, тъй като икономиката на прехода става все по-ясна и силна.

„Надявам се на политическо равнище да се създаде стратегия за подкрепа на оншорната вятърна енергия (производство на електричество от вятърни турбини, разположени на сушата), заяви той и уточни, че най-добрите места са земеделските земи, тъй като те имат най-ниско биоразнообразие. Експертът прецени, че вятърната енергия балансира частично соларната, която се развива експоненциално.

Юлиян Попов настоява за въвеждане на финансови инструменти за подкрепа от страна на управляващите за развитието на системи за съхранение на енергия, на електропреносната мрежа, както и на енергийната ефективност. Той се надява да не се пречи на инициативи като рециклиране на батерии и соларни панели, и добави, че ако всичко това се случи на политическо ниво, преходът в България ще се движи много добре икономически в полза на всички.

