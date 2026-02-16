Rolls-Royce оглавява надпреварата за малки ядрени реактори в Европа

Британската авиационна компания Rolls-Royce следва големи планове за ядрената енергетика, както и за други големи енергийни проекти, след като миналата година беше избрана от британското правителство за изграждането на първите малки модулни реактори (SMR) в страната. Очаква се компанията да ускори разработването на първите SMR във Великобритания, както и да проучи други иновативни области, като например производството на енергия от космоса, пише Oilprice.

През юни британското правителство обяви, че Rolls-Royce SMR е избрана да си партнира с Great British Energy-Nuclear (GBE-N) за разработване на SMR, като обеща почти 3,3 млрд. долара публични инвестиции за програмата. През ноември правителството обяви планове за разработване на първата по рода си атомна електроцентрала на уелския остров Ангълси, като строителните работи са планирани да започнат през 2026 г., а производството на електроенергия се очаква да стартира в средата на следващото десетилетие.

След няколко месеца чакане, одобрението на правителството показва, че Rolls-Royce най-накрая може да увеличи разработването на модулни реактори тази година, като се очаква компанията да постигне много в Европа. Rolls-Royce разработва реактор с вода под налягане с мощност 470 MW, който се очаква да осигури около 1,4 GW мощност за първите три блока от проекта Wylfa в Уелс. SMR ще бъдат построени на мястото на изведената от експлоатация атомна електроцентрала Wylfa, която беше затворена през 2015 г.

Очаква се Великобритания да бъде първата европейска страна, която ще внедри търговска SMR технология.

Rolls-Royce си сътрудничи с канадската BWX Technologies (BWXT) по проектирането на първия си SMR и ще закупи парогенератори от фирмата. BWXT също така се е договорила „да подкрепи бъдещо производство и свързаното с него дейности“ във Великобритания, Чехия и други страни от Европа, за да осигури доставка на части, включително помпи, клапани, топлообменници и резервоари.

Ако първият проект за SMR във Великобритания се счита за успешен, се очаква Rolls-Royce да внедри технологията и в други части на Европа, като по този начин се превърне в основен играч в индустрията за региона.

През 2025 г. Rolls-Royce SMR и най-голямата публична компания в Чехия, CEZ, подписаха споразумение за партньорство в разработването на модулни реактори с 3 GW мощност в Чехия. През август Rolls-Royce подписа и стратегическо партньорство с чешката Skoda JS, за да проучи потенциала за производство на компоненти за глобален парк от SMR.

Rolls-Royce SMR също така е подписала споразумение с Унгария за проучване на разширяването на ядрения капацитет на страната чрез добавяне на SMR технология.

Разгръщането на SMR в търговски мащаб в Европа би могло бързо да увеличи капацитета на ядрената енергия в региона, тъй като SMR могат да бъдат внедрявани с по-бързи темпове от конвенционалните ядрени реактори, благодарение на ефективния им модулен дизайн. SMR могат да се произвеждат във фабрики, преди да бъдат транспортирани до мястото за сглобяване, където могат да се добавят още SMR за увеличаване на производството, ако е необходимо.

Въпреки това, мениджърът по комуникациите и проекти на Европейското ядрено дружество, Матия Балдони, заяви, че „е необходима по-голяма съгласуваност в подходите за лицензиране, квалификацията на компонентите и дългосрочните възможности за горивен цикъл“, за да се превърне внедряването на SMR в цяла Европа в реалност.

Rolls-Royce също така ще трябва бързо да наеме и обучи персонал, който да подпомогне ускореното разработване и внедряване на своята SMR технология.

Подходът на Великобритания към разработването на модулни реактори се различава от този на САЩ, където разработването е децентрализирано, като няколко частни компании се надпреварват да разположат първите SMR в страната.

В допълнение към разработването на своята SMR технология, Rolls-Royce обяви по-рано планове за енергия от космоса. Британската фирма се стреми да изпрати ядрен микрореактор на лунната повърхност до началото на следващото десетилетие. Микрореакторът се различава от SMR, като осигурява много по-малка мощност - между 1 и 10 MW. Тъй като е по-малък от SMR, е по-лесен за транспортиране.

През юли 2024 г. Rolls-Royce получи финансиране от Британската космическа агенция по Националната програма за космически иновации в подкрепа на разработването на своята технология за космическа ядрена енергия. Фирмата си сътрудничи с академични партньори от Оксфордския университет и Университета „Бангор“ по проектирането на микрореактора и търси партньори от Обединеното кралство и САЩ, които да изпратят реактора ѝ в космоса, след като бъде разработен.