САЩ бавят продажбата на активите на "Лукойл", за да окажат натиск в преговорите за Украйна

САЩ бавят сделката за продажбата на международните активи на "Лукойл", за да окажат натиск върху Москва в преговорите за мир в Украйна, пише Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Според агенцията Министерството на финансите на САЩ ще удължи срока за преговори до 1 април. Сегашната дерогация изтича на 28 февруари.

Според участващи в преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби и Женева, както и в двустранни разговори в Маями, санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт" са част от преговорния процес. В Женева днес (26 февруари) се провеждат двустранни срещи между украинския главен преговарящ Рустем Умеров и представителите на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По информация на ТАСС в Швейцария е и ръководителят на руския фонд за благосъстояние Кирил Дмитриев.

Досега Вашингтон на три пъти удължи крайния срок, който даде за финализиране на сделка с международните активи на "Лукойл". В тях влизат рафинерии (включително и българската в Бургас), вериги от бензиностанции, петролни находища и други, оценявани на около 22 млрд. долара.

Министерството на финансите на САЩ трябва да одобри купувача и досега официално са отхвърлени две възможности. Едната оферта беше на търговеца Gunvor, наречен от САЩ "марионетка на Кремъл" заради единия от съсобствениците – Генадий Тимченко, който продаде дела си в компанията през 2014 година, когато беше сложен в санкционния списък на САЩ заради окупацията на Крим.

Втората оферта, която не се хареса на Вашингтон, беше на Xtellus Partners - бившето звено на ВТБ в САЩ. Последно "Лукойл" съобщи, че има предварителна сделка с инвестиционния фонд Carlyle Group, но също така и че преговаря и с други потенциални купувачи, сред които и американските гиганти Chevron и Exxon.

Според Киев в една от последните срещи Дмитриев е предложил сделка за икономическо сътрудничество между САЩ и Русия на невероятната стойност 12 трилиона долара, а според източници на Ройтерс в нея са включени и активи на "Лукойл", което ще усложни продажбата, а съответно - и допълнително ще натежи на преговорите.

В телефонен разговор между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в сряда беше отбелязана работата за лидерска среща, на която да бъдат решени "сложни и чувствителни въпроси", посочиха от офиса на украинския държавен глава. Руският външен министър Сергей Лавров обаче изключи такава среща. Според него руският президент Владимир Путин и Зеленски могат да се срещнат само за да подпишат споразумение за мир, а не да дискутират условия по него.