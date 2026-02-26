Щабът на Черноморския флот в Крим е изцяло разрушен, Русия изпрати нови ракети по Киев*

Без много шум назначените от Москва власти в Севастопол разрушиха изцяло сградата на Черноморския флот, съобщават местни жители в социалните мрежи. Щабът беше атакуван с ракети Storm Shadow през септември 2023 г. и според опозиционното издание "Крим. Реалия", част от мрежата "Свободна Европа", оттогава не се използва.

Атаката стана знакова за острова - за първи път властите включиха сирените за въздушна тревога, а след това и започнаха да дават инструкции за бомбоубежищата и действия по време на въздушни атаки.

Изданието отбелязва, че няма яснота какво ще бъде построено на мястото на сградата, която доскоро беше част от историческото наследство на Русия. Проверка е показала, че преди месеци тя е извадена от списъка, вероятно за да бъде възможно разрушаването ѝ. Местни жители предполагат, че или сградата ще бъде възстановена, или ще бъде направен парк на мястото.

Исторически Севастопол е щаб на руските военноморски сили в Крим повече от век. В началото на 20-и век на северния хълм край града е построен дворец за нуждите на командира на флота. Сградата е разрушена по време на Втората световна война и отново изградена, вече в съветски стил, през 1958 г.

През 1997 г. Украйна и Русия подписват споразумение, с което си "поделят" Черноморския флот - Русия получава правото да използва Крим като място за акостиране на 30 бойни кораба, почти целия състав на флота, бойния арсенал и две военни летища - "Хвардейско" и "Кача", както и правото да разполага до 25 хил. военни на острова. За Украйна остават 18% от военните кораби.

Споразумението е удължено до 2042 г., но след окупацията на острова през 2014 г. е денонсирано от руска страна.

След серии от атаки с украински морски дронове и ракети през 2024 г. на Русия се наложи да премести Черноморския флот на пристанището в Новоросийск.

САЩ са поискали Украйна да спре атаките по техни интереси в Новоросийск

За неочаквано искане от страна на Вашингтон съобщи украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина - Държавният департамент е изпратил нота срещу атаките на украинските дронове по пристанището в Новоросийск в края на миналата година, пише CNN. През ноември Украйна нанесе няколко удара, при които пострада и петролният терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум.

Това е основен терминал за износа на петрол от Казахстан, в който съакционер е американската компания Chevron. Именно това е причината САЩ да поиска Киев да спре да обстрелва този обект - нарушаване на американските икономически интереси. Според Стефанишина предупреждението касае само това - "американските икономически интереси", а не цялото пристанище в Новоросийск, където има и други петролни терминали, използвани от Русия за износ на суровината.

Крим остава под прицела на украинските дронове, Русия изпрати нови ракети по Украйна

През последните дни Крим всяка нощ е под обстрела на дронове, като украинските военни съобщават за попадения по обекти, използвани от руската армия и системи за противовъздушна отбрана. В нощта срещу 26 февруари атаките не спират и местните жители публикуват в социалните мрежи видеа с взривове в Евпатория. Руското Министерство на отбраната съобщава за свалени 60 дрона вечерта на 25 февруари, от които 27 над Крим, а 9 - над Черно море.

В сутрешните часове на 26 февруари Украйна отново беше подложена на масиран комбиниран удар с ракети и дронове. Сводката на ВВС показва ефективна работа на системите за ПВО по отношение на ракетите - свалени са всички крилати ракети Х101 (общо 24), ракетите "Циркон" (две) и още две ракети Х-69. Унищожени са и 374 от 420 изстреляни дрона. ВВС съобщава за изстреляни общо 11 балистични ракети "Искандер - М" и/или зенитни С-400. Системите за ПВО са уищожили четири ракети, но има данни за попадения на пет ракети и 46 дрона в 32 локации. Съдбата на останалите две ракети се уточнява.

Преди ден украинският президент коментира, че Украйна е получила нова пратка ракети за Patriot, които са способни да свалят балистичи ракети, но само 20% от територията на страната е защитена от системите.

Местните власти съобщават за пожари и нанесени щети след удара в Киев, Харков, Запорожие, Кривий Рих и Полтава. Мониторингови групи събощиха в ранните часове на деня за вдигнати три бомбардировача Ту-95 и два Ту-160, както и за изстреляни ракети "Циркон" и множество дронове.

Всички ракети "Фламинго" са достигнали до обекта при атака във Воткинск

Всички ракети "Фламинго" са достигнали обекта при атаката във Воткинск (Татарстан), съобщи пред журналисти украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че някои от тях са унищожени от системите за противовъздушна отбрана, някои са нанесли директни щети, но всички са изминали разстоянието от 1400 км, което определи като безспорен успех.

През уикенда Украйна атакува с новата си ракета завод, в който се произвеждат части за балистични ракети като "Искандер" и междуконтиненталната "Ярс", както и за новата "Орешник". Сателитните снимки и разпространени видеа потвърждават мащабен удар, макар и неспособен да спре изцяло работата на огромното предприприятие.

Зеленски не коментира има ли и други удари с ракетите и допълни, че операциите с тях зависят от темпа на производството и наличието на финансиране и нужните компоненти. Преди дни той призна пред журналисти, че е имало руски удар по завод на компанията, производител на ракетата, което е забавило реализацията на плановете.

Руското настъпление към Костянтиновка не е толкова мащабно, колкото се очакваше

Движението на руските военни в части от Запорожката област е спряно и украинците дори извършват частични настъпления и си връщат територии (общо към 400 кв. км от началото на годината), а в Костянтинивското направление настъплението не е толкова мащабно, колкото се очакваше, отбелязват украински военни анализатори. Според оценките им в момента руските войски извършват атаки в сивите зони около границата - в Сумска и Харковска област, с което "имитират настъпление".

Костянтинивка и съседният град Дружкивка са главна цел за пролетта, ако руската армия иска да спази плановете за атака към Краматорск и Словянск през лятото, пише украинският Център за отбранителни стратегии.Руски военни кореспонденти съобщават за взривен язовир в близост до Костянтинивка, чиято цел е да бъде спряно движението на украинските защитници. В Telegram те посочват, че не за първи път руснаците прибягват до тази тактика.

Ако руснаците не успеят да получат контрол и върху магистралата "Добропиля - Краматорск", независимо от успехи в Словянското направление, ще бъде практически много трудно да се организира офанзивата към защитния вал Словянск - Краматорск в Донецка област, допълват още военните анализатори.

През есента на 2025 г. 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" успя да заеме позиции в Добропиля, с което ограничи и настъплението на руснаците към Покровск и Мирнохрад. В тези направления в момента руснаците опитват да се позиционират по-добре, използвайки прикритието на мъглата.

ВСУ отбелязва ново рязко увеличение на бойните действия

След относително затишие в началото на седмицата интензивността на бойните действия рязко се повиши и сводката на Генералния щам на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 25 февруари сочат 235 бойни действия спрямо 164 ден по-рано. Русия е извършила и 68 въздушни удара с 222 управляеми авиационни бомби и 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Намалял е броят на използваните fpv-дрона - до 5200.

Най-горещата точка е Покровското направление - 57 атаки. Институтът за изучаване на войната (ISW) сочи, че не са отбелязали украинска активност в града от края на януари и предполагат, че той е под руски контрол. Но дори и това да е така, Русия не се е възползвала от този успех, допълват военните наблюдатели. Украинците обаче още задържат позиции в Мирнохрад.

Интензивни са боевете в Хуляйполе (36), както и към Костянтинивка (18) и приграничните зони в Сумска (12) и Харковска област (12).

Скандинавските и Прибалтийските държави отпускат 12 млрд. евро за Украйна

Скандинавските и Прибалтийските страни ще отпуснат 12 млрд. евро в помощ на Украйна през 2026 година, съобщи Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1463-ия ден от пълномащабната война. За част от пакетите стана ясно след срещите на представителите на тези страни в Киев на 24 февруари.

Средствата отиват за различни инициативи, включително и за социална помощ и възстановяване на енергетиката. Европейският съюз също ще подкрепи енергийния сектор на Украйна, допълни още Зеленски.

Започват двустранни преговори между САЩ и Украйна в Швейцария

В Женева ще се проведат двустранни преговори между представителите на Украйна, водени от главния преговарящ Рустем Умеров и американския екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщават от офиса на украинския президент. От съобщението става ясно, че Зеленски е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп.

В началото на март ще има тристранна среща заедно с представителите на Русия, като на нея ще бъде обсъдена лидерска среща.

"Само така могат да бъдат решени всички трудни и чувствителни въпроси за края на войната", е отбелязал Володимир Зеленски пред Тръмп. Според съобщението американският президент подкрепя тази идея.

Според източници на ТАСС руският преговарящ Кирил Дмитриев също ще е в Женева и ще има срещи с американските преговарящи.

* Информацията е допълнена с данни за ракетния удар по Украйна в сутрешните часове