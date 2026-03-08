България получава основната част от петрола по дългосрочни договори с фиксирани цени

България получава към 70% от петрола, който използва, по дългосрочен договор с Азербайджан, съобщи пред БНР служебният министър на финансите Георги Клисурски. Според него трасето на доставките - Черно море, е изолирано от влиянието на конфликта в Близкия изток, а цените са фиксирани преди ударите на САЩ и Израел в Иран.

"Към момента няма големи рискове за доставките и цените на горивата", допълни още Клисурски. Наблюдаваното увеличение на цената на бензина и дизела по бензиностанциите е в рамките на 5-9 евроцента и то се дължи на изнервените международни пазари, както и количествата петрол, които идват от арабските държави.

"Очаквам сравнително ограничени такива увеличения", допълни още министърът и призова Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да следи за случващото се на пазара на горива и да няма спекулации.

Финансовият министър увери, че има и План Б, ако конфликтът се разрасне и обхване и Азербайджан. В петък Баку обяви, че е привел силите си в бойна готовност.

Той допълни, че очаква "Лукойл" да е на печалба, защото работи с почти пълния си капацитет и има търсене на горива в целия регион.

Липсата на удължителен закон за бюджета ще спре изплащането на всички разходи след 31 март, включително и за провеждането на предсробчните избори през април, коментира още Георги Клисурски пред националното радио и обясни, че правителството няма да има правото да извършва разходи.

Той призова да бъде удължен срокът на действия на бюджета до приемането на бюджет за 2026 година, за да има финансова стабилност и да бъдат подсигурени основните функции на държавата. "Нека не изправяме държавата пред риск и колапс", заяви Клисурски и заяви, че ще "направи всичко възможно" това да не се случи.

Председателят на финансовата комисия към Народното събрание Делян Добрев отбеляза в разпространено от пресслужбата на ГЕРБ видео, че проекта за удължителен закон не е разгледан от парламента, защото "никой от управляващите не си е направил труда да обясни какво предлага". Той анонсира, че предложението за удължаване на проекта ще бъде разгледано през следващата седмица, а лидерът на партията Бойко Борисов увери, че текстовете ще бъдат подкрепени от ГЕРБ както са внесени.

Данните за изпълнението на бюджета от началото на годината показват дефицит от около 600 млн. евро, или 0,5% от брутния вътрешен продукт, потвърди още финансовият министър пред БНР. Той допълни, че има причини за това като например увеличените пенсии и заплати, което е заложени в други закони. Пенсиите са с около 10% по-високи спрямо същия период на 2025 година след осъвременяване по т.нар. "швейцарско правило", припомни още Клисурски.

Отделно страната сега трябва да направи плащания по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тази програма трябва да бъде разплатена до края на лятото.