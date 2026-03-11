Реалистични ли са плановете за нови ядрени мощности в България?

Европа все по-ясно се връща към ядрената енергия като основа на своята базова мощност след серията от енергийни и геополитически кризи. Този коментар направи Лука Димитров, журналист и анализатор, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Ренесансът на ядрената енергия е факт. Имаме много проекти, включително България със седми и осми блок, започна строеж и в Унгария, а Полша обяви амбициозна ядрена програма. Така че мисля, че ядреното лоби се завръща“, заяви той.

Димитров посочи, че в България дебатът за бъдещето на ядрената енергетика се засилва след изявленията на правителството за възможно удвояване на капацитета през следващите 15 години. „Това е свързано основно с изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“, които трябва да заместят част от съществуващите мощности в дългосрочен план“, поясни анализаторът.

Според него финансово решение за строежа на седми и осми блок ще има в следващите 12 месеца, като плановете са първият блок бъде готов през 2036 г., а втория - през 2037 г.

Димитров коментира и анализи на международни агенции, които показват, че държавите от Централна и Източна Европа са по-добре подготвени за енергийни сътресения след кризата през 2022 г. По думите му това се дължи на по-добрата свързаност на пазарите и регионалното сътрудничество.

„Мисля, че сме много по-добре свързани и имаме малко по-силно лоби, визирам Гърция, България и Румъния като един вид лидерство на тази част на Европа“, добави журналистът.

