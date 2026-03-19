Ветото на Орбан остана и Украйна ще трябва да почака още за заема от ЕС

Европейските лидери не успяха да принудят унгарския премиер Виктор Орбан да вдигне ветото си за заема в размер на 90 млрд. евро за Украйна. В заключенията от дискусията Европейският съвет потвърждава отпускането на парите и посочва, че очаква изплащането на първия транш през април.

Но също така от институцията добавят, че документът е подкрепен само от 25 държави.

Източници на Politico потвърждават съмненията, че подписи не са сложили Унгария и Словакия. И двете държави настояват Украйна да поднови доставките на петрол по "Дружба" преди да отпуснат парите. Решението за заема беше единодушно одобрено от всички европейски лидери на заседанието им през декември. След това обаче Унгария наложи вето - не само на заема, но и на 20-ия санкционен пакет срещу Русия.

Според Politico в залата е имало разгорещена дискусия и председателят на Европейския съвет Антониу Коща е заявил, че поведението му е "недопустимо", нарушаващо принципа на сътрудничеството, което е водещо за ЕС, както и че нито един европейски лидер досега не си е позволявал да премине тази линия.

Унгарският премиер е заявил, че има правото да наложи вето и също така е отхвърлил всички коментари, че действията му са част от предизборната му кампания. Според източници на Euronews европейските лидери ще изчакат изборите на 12 април, за да решат какво да предприемат.

Повечето от тях публично критикуваха позицията на Унгария преди началото на съвета, а украинският президент Володимир Зеленски коментира във видеообръщение, че страната му се нуждае от средства, за да може да си осигури всяка възможна ракета за Patriot. Условията на заема позволяват покупката на оръжия от трети страни, когато няма европейска алтернатива.

"Наистина нямаме друга опция. Това е необходимо, за да се защитим от руските балистични ракети", допълни още той. В своето изявление той призова и за приемането и на 20-я санкционен пакет, който да окаже още натиск върху Русия.

Украйна има нужда от ясна дата за членство в ЕС, за да не може Русия да блокира присъединяването ѝ към общността, допълни още Володимир Зеленски. "Виждате колко лесно се блокират разни неща, и колко е трудно за Европа да изпълни дори и вече одобрени решения", посочи украинският президент.

Той отбеляза пред европейските лидери, че има сигнал от американската страна, че мирните преговори могат да бъдат подновени скоро и посочи, че при сегашното положение Русия ще има много по-силни позиции. "От всички нас зависи Русия да не дойде на тези преговори усещайки, че позициите ѝ стават все по-силни", каза той.