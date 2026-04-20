"Булгартрансгаз" отново опитва да направи следващата стъпка по разширението на "Чирен"

"Булгартрансгаз" обяви обществена поръчка за изграждане на три нови сондажа с опция за още три, става ясно от публикуваната на сайта на Агенцията за обществени поръчки документация. Общата стойност на шестте сондажа е 55,9 млн. евро.

От съобщенията става ясно, че опционните сондажи ще бъдат изградени след оценка на продуктивността на първите два (Е-76 и Е-77) и интегриране на получените данни от тях в наличния 3D модел на хранилището. Изпълнителят ще бъде уведомен за следващите сондажи в 30-дневен срок от извършването на тази оценка за следващите стъпки.

От "Булгартрансгаз" определят като нецелесъобразно разделянето на двете позиции, чиято единична стойност е по 27,9 млн. евро, защото се отнасят за един и същи строеж и дейностите по етапите се изпълняват последователно. Затова и организацията и качеството на изпълнението на поръчката предполагат изпълнението от един и същи изпълнител.

Тази поръчка е поредната по проекта за разширяване на капацитета на "Чирен" до 1 млрд. куб. метра. В момента в газохранилището работят 24 сондажа - 20 вертикални и 4 наклонено-насочени. През 2024 година проектът за разширяване на газохранилището с общо 10 сондажа в една поръчка беше спрян, след като имаше подадени жалби относно планираната техника за изграждането на сондажите. В обявата беше посочено, че трябва да бъдат изградени 10 наклонено-насочени сондажа, а след възлагане на поръчката сондажите бяха променени на вертикални.

Тогава експерти обявиха, че има опасност от разрушаване на газохранилището, но от "Булгартрансгаз" обясниха, че проучванията са показали, че сондажите могат да бъдат изградени без заплахи за сигурността.

Срокът за набиране на оферти по новата поръчка е 26 май, като се очаква те да бъдат отворени на 1 юни.

Разширението на "Чирен" е проект от общностно значение и има безвъзмездна помощ от почти 78 млн. евро по "Свързана Европа". Срокът за усвояване на тези средства изтича в края на 2027 година.