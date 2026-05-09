IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Руската компания очаква ускоряване на строителството на АЕЦ „Пакш-2“ при новото унгарско правителство

16:16 | 09.05.26 г. 14
Автор - снимка
Създател
Алексей Лихачов. Снимка: БГНЕС/EPA/PAVEL BEDNYAKOV
Алексей Лихачов. Снимка: БГНЕС/EPA/PAVEL BEDNYAKOV

Руската държавна корпорация „Росатом“ възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, предаде ТАСС.

„Събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика“, каза Лихачов.

По думите му и в трите държави ключовите компетенции в сектора първоначално са били съветски, а впоследствие - руски.

„Това са както кадри, така и технологии за работа с гориво. Ще продължим да предлагаме нашите проекти и, разбира се, да развиваме онези проекти, които вече са пуснали корени. Имам предвид преди всичко унгарския проект“, заяви Лихачов.

Той посочи, че „Росатом“ очаква ускоряване на строителството на АЕЦ „Пакш-2“ при новото унгарско правителство.

„Работите на площадката „Пакш-2“ вървят с пълна сила. През февруари изляхме първия бетон, а тази година завършваме бетонната фундаментна плоча на първия нов, а именно пети блок, на действащата атомна електроцентрала“, каза той.

Лихачов отбеляза, че активно се работи и по втория блок и изрази надежда проектът да бъде ускорен съвместно с бъдещото правителство на Унгария.

По думите му „Росатом“ е готов да участва и в различни формати за строителство на нови ядрени мощности и в Словакия.

„Знаем, че Фицо и неговите колеги имат планове за строителство на блокове с гигаватова мощност. Готови сме да участваме във всеки формат“, заяви той.

Лихачов посочи, че компанията има опит както като генерален изпълнител, така и по модела „построй и управлявай“, използван в Турция, както и като доставчик на ядрени технологии и гориво.

Свързани статии

Ръководителят на „Росатом“ коментира и сътрудничеството с Китай, като заяви, че страната планира значително разширяване на ядрените си мощности.

„От сегашните около 65 гигавата те искат да стигнат до 200 гигавата ядрена електроенергия. Това е изключително амбициозна цел и ние сме много радостни да участваме в нейната реализация“, каза Лихачов.

Той съобщи още, че през май се очаква физическото пускане в експлоатация на седмия енергоблок на АЕЦ „Тянван“ в Китай.

„Това е първият блок от голям проект, по който лични решения взеха Владимир Путин и Си Цзинпин“, заяви Лихачов.

По думите му „Росатом“ не само доставя оборудване и изгражда ядрения остров на енергоблока, но и осигурява доставките на ядрено гориво за Китай.

(БТА)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 16:19 | 09.05.26 г.
Алексей Лихачов Росатом ядрена енергетика
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
14
rate up comment 8 rate down comment 33
Скъсана_Ушанка
преди 22 часа
Руснята няма да види европейски пари десетилетия напред, тоя алкаш готов бил.. :))) Който каквото сам си направи..
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 18 rate down comment 3
Aлexaндpo
преди 23 часа
До: Хикса, Никой не те кара насила да губиш мозъчни клетки, като ги четеш! Аз отдавна ги подминавам като пътни знаци.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 15 rate down comment 6
Хикса
преди 23 часа
Докога само коментарите на едни и същи ОРЪПЛЯЦИ ще четеме!!!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 10 rate down comment 21
Burgas62
преди 1 ден
Тук страшното е че неграмотни слепци с право на глас изтикаха този проруски червей-зиления чорап. Сега от Москва изпитаха вълни от щастие, че продажника Радев е избран от тъпоумието.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 8 rate down comment 28
Burgas62
преди 1 ден
На калпава ракета, Космосът й крив. Не само неграмотност демонстрира, Ами пълен елементаризэм, типичен за руското мислене. Енергия дал Бог. Въпросът не е да се купува, а да се произвежда и то от собствените ресурси, а там място за руски *** няма. Зелена, термоядрена и още много обединени под общото понятие зелена. Специално за Gna вземи прочети например как една Северна страна като Исландия не й дреме за руски газ или петрол
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 11 rate down comment 26
гъбко
преди 1 ден
До: Gna ...бихте ли споделили каква точно енергоемка индустриална база ви липсва в държавата и как скъпите рассийски енергоресусрси ще помогнат . перефразирам там едни от царедворците : цена на природният газ над 1000 евро за илядо кубика е справедлива !! пояснете ми малко , щото с това лозунгарство сте за никъде . послепис - ако рассийските енергоресурси бяха ефффтини България щеше да е газифицирана , и битово , и промишлено . но не би !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 29 rate down comment 13
Gna
преди 1 ден
До: Скъсана_Ушанка грамотни неграмотни това е резултат от т.н. демокрация и т.н. образование резултат от нея, все пак съм на 37 години. Иначе това за купейка, вземете малко се спрете. Държава без индустрия е обречена, индустрия без енергия няма.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 16 rate down comment 40
Скъсана_Ушанка
преди 1 ден
До: Gna Не мофщга да разбера защо всички кaпейки са толкова неграмотни? Или е един и същ неграмотен тррол... "да се построЙ"... И не знам дали разбрахте, но руски АЕЦ тук няма да се "строЙ". А русня суровини ще купуваме след края на жужето и режимчето му, АКО следващите са нормални.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 32 rate down comment 15
Gna
преди 1 ден
Крайно време е Аец Белене да се построй. Време е ЕС да започне да купува суровини от Русия.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 19 rate down comment 36
Скъсана_Ушанка
преди 1 ден
До: Slavi.13 А ако АЕЦ Белене го ппстроят американци или японци, пак ли щее толкова важен или ? :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още