Умните устройства за пестене на ток у нас стават все по-популярни

Употребата в България на умни устройства, които пестят от сметките за ток, нараства, но все още е на етап специализирани решения. Има хора, които залагат на „поумняване“ на определени категории от ежедневието като например как да управляваме бойлера си. Постепенно се случват и по-големи инсталации, но все още сме в първоначалния период. Това коментира Мирчо Мирев, ръководител „Интеграции“ в Shelly Group, в рамките на събитието Tech of Tomorrow, организирано от Investor.bg.

Крайният потребител рядко сам е източник на подобно проникване, то по-скоро е свързано с появата на достатъчно компетентни фирми, които изграждат бизнеса си около популяризирането, изграждането и поддържането на „умни“ системи в домовете на хората, добави Мирев.

Поради високите цени на електроенергията в Европа се засилва интересът към устройства, които предоставят детайлна информация за потреблението на енергия, и такива за управление на крайни точки – малките или по-големи релета, които Shelly предлага. Популярни са и част от сензорите за наблюдение на околната среда.

Според него немалка част от бъдещето на енергетиката ще се движи по-скоро от малките компоненти в дома, отколкото от големите инфраструктурни компоненти на мрежата, въпреки че те са неизбежни за предстоящата промяна. Но в този процес домовете също ще се променят и в по-голяма степен ще станат част от обща мрежа, при която ще има консуматори и генератори на електроенергия и все по-малко крайни точки, в които да се излива енергията, генерирана в големи индустриални мощности, прогнозира Мирев.

Той посочи, че в страните с масивна инфраструктура домовете се променят повече, но все още има места по света, най-вече в Африка, където хората и до днес нямат електричество. Там електрификацията се случва по различен начин. „Умният компонент, или възможността да решаваме кога, колко и по какъв начин да инвестираме енергията, която ще купим или сме генерирали и съхранили, ще става все по-ключов в бъдещата система“, счита Мирев.

Но в различните страни ще има различни решения – само островни системи, които ще бъдат единственият вариант в страни, където има достъп само до енергия, генерирана локално, и региони като Европа, която все още страда от високи цени на електроенергията и хората съзнателно вземат решения кога и каква енергия да консумират, отбеляза той.

Мирчо Мирев. Снимка: Investor Media Group

Малките умни компоненти са необходими навсякъде, а възможността да са лесни за употреба и достъп ще ги направи универсални, прогнозира Мирев. И добави, че тези компоненти ще помогнат на дома да се превърне от пасивен консуматор на електроенергия в активен играч на енергийния пазар.

„Сигналите са налице, в много страни производители на електромобили предлагат възможност той да стане източник на енергия за дома. Оттам-нататък зависи как изглеждат договорните отношения между крайния потребител и енергийния оператор“, посочи Мирев.

Във Великобритания например електроенергийният оператор Octopus Energy предлага възможност на всеки краен потребител, сключил договор с него, да купува и продава енергия.

За повечето компании, които предлагат умно преразпределяне на електроенергията, най-бързото разгръщане на решения от фотоволтаични доставчици е на базата на изкуствен интелект, съобщи Мирев. Той е възможност да се съкрати пътят от формулирането на идея до осъществяването ѝ на практика. AI участва и в разработването и оптимизирането на продуктите на Shelly. Мирев призна, че компанията, подобно на други фирми в голям инженерен отдел, има предизвикателство да намира нови инженери и основният начин рязко да повиши производителността си е като добавя средства на основата на изкуствен интелект за разработка на крайните продукти.