Цените на храните в света са на най-високото си ниво от над две години

Световните цени на хранителните стоки се повишиха през юли до най-високата си стойност от февруари 2023 г., водени от ръст в цените на месото и растителните масла. Поскъпването е факт въпреки спада в цените на зърнените култури, млечните продукти и захарта, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), цитирана от Ройтерс.

Индексът на цените на храните на FAO, който служи като глобален ориентир за движението на цените на основните хранителни стоки, се повиши с 1,6% спрямо юни, достигайки средно 130,1 пункта през юли. Това е най-високото ниво на индекса от февруари 2023 г., но все още остава с 18,8% под своя връх, отчетен през март 2022 г. – месец след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Основен двигател на покачването са рекордните цени на месото и значителният ръст при растителните масла.

Индексът на месото на FAO достигна нов исторически връх от 127,3 пункта, което представлява 1,2% увеличение спрямо предишния рекорд от юни. Това се дължи на силното вносно търсене на говеждо и овче месо от Китай и Съединените щати. В САЩ вносът на говеждо месо нарасна заради суша, довела до намаляване на броя на главите едър рогат добитък. Китай регистрира рекордни доставки на говеждо месо през миналата година, въпреки че правителствен преглед повдига известна несигурност относно бъдещото търсене.

Цените на птичето месо се повишиха леко след подновяването на вноса на бразилско пиле от големите купувачи, след като Бразилия възстанови статуса си на страна, свободна от птичи грип след овладяване на първото огнище на ниво голяма ферма.

В същото време цените на свинското месо поевтиняха поради достатъчните наличности и намалено търсене, особено в Европейския съюз.

Индексът на растителните масла на FAO се покачи със 7,1% спрямо юни, достигайки 166,8 пункта – най-високото му ниво от три години насам. Ръстът се дължи на по-високите котировки на палмово, соево и слънчогледово масло, подкрепени от силното глобално търсене и ограничените доставки. Единствено цените на рапичното масло поевтиняха след пристигането на новата реколта в Европа.

Междувременно индексът за зърнените култури спадна до най-ниското си ниво от близо пет години, отразявайки сезонното увеличаване на предлагането след жътвите на пшеница в северното полукълбо.

Отделният индекс за ориза се понижи с 1,8 процента през юли, повлиян от изобилните износни доставки и слабото търсене.

Цените на млечните продукти също отбеляза спад за първи път от април 2024 г., като понижението при маслото и сухото мляко компенсира повишението на цените на сирената.

Индексът за захарта спадна за пети пореден месец заради очакваното увеличение на производството в Бразилия и Индия въпреки признаци за възстановяване на световното търсене на захар.

FAO не актуализира прогнозите си за предлагането и търсенето на зърнени култури този месец.

(БТА)