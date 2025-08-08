Защо законът за еврото създава опасения за институционален произвол?

Промените в Закона за еврото са антипазарни. Не очаквам предвидените в него мерки да са ефективни, а в същото време бизнесът ще бъде претоварен с огромна административна тежест. Ежедневното публикуване на цените и ежедневното им обосноваване е едно раздуване на администрацията, което е непосилно, а потребителите ще платят цената. Това заяви адв. Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциация на търговците на нехранителни стоки, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Промените в Закона за въвеждане на еврото, приети на 30 юли, бяха обнародвани в „Държавен вестник“ часове преди те да влязат в сила днес, 8 август. От тази дата насам за търговците вече е задължително двойното обозначаване на цените – както в левове, така и в евро. Въпреки че между първо и второ четене бяха направени известни корекции, бизнесът продължава да изразява сериозни притеснения.

Попов коментира, че промените в закона предвиждат административна намеса в пазара, твърде широки правомощия на администрацията да провежда проверки за цените, което поражда притеснения за възможен произвол. Освен това в текстовете има много неясни и абстрактни формулировки, върху които да се определи дали има „обективна“ причина за повишаването на цените.

Друга спорна точка са сериозните санкции за бизнесите, които не спазват закона. Галин Попов ги описа като несъразмерно високи – изчисляват се в проценти от оборота, без значение дали става дума за дребна стока или голяма сделка. Но най-големият проблем е неясната процедура за налагането им. Това създава страх у търговците за институционален произвол.

„Притеснително е, че в тези санкции липсва възможността за съдебен контрол, а единствената подобна процедура съществува единствено в момента в Закона за защита на конкуренцията, където Комисията за защита на конкуренцията може да извърша т.нар. „даунрейт“, който обаче подлежи на съдебен контрол...Тук такова нещо отсъства.“

Друг изпуснат момент е при онлайн търговията в социалните мрежи, където не е позволено двойно обозначаване на валутите в рекламите. „Това е едно недоглеждане, което лесно може да се преодолее, ако има воля в законодателя да се направи още една промяна в закона, която да се гласува“, каза събеседникът.

Въпреки всички негативи Попов съветва законът да се спазва, но апелира за диалог, в който бизнес и администрация да уточнят спорните моменти.

